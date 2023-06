FITS, ziua 5 - programul complet. Ce să nu ratezi: Visul American, Dorian Gray și Acordeoniștii

De la ora 14:00 și cap de listă pentru Recomandările zilei este spectacolul-lectură The end has no end, de Neil LaBute, la Centrul Cultural Habitus. La discuția de după spectacol, moderată de Bobi Pricop, participă însuși autorul, alături de traducătoarea Camelia Oană, regizorul Bogdan Sărătean și scriitorul Marius Chivu.

De la ora 16:00, la Teatrul GONG (Sala parter) publicul poate asista la spectacolul Julieta fără Romeo de la teatrul bucureștean Odeon, în regia lui Bogdan Theodor Olteanu, cu Ioana Bugarin, Elvira Deatcu și Ruxandra Maniu.

Mult zgomot pentru jazz se numește spectacolul de la Biserica Evanghelică Sf. Ioan prezentat de Romeo & Julia Kören din Suedia, la ora 18:00, o explorare succintă, consistentă, dinamică și nonconformistă a operei marelui Will într-un spectacol muzical excelent.

La Fabrica de Cultură UniCredit, tot de la ora 18:00, echipa Teatrului Municipal L.S. Bulandra din București a pregătit pentru publicul de la FITS30 spectacolul BĂIEȚII DE ZINC, cu o distribuție de excepție: Mariana Mihuț, Dana Dogaru, Ana Ioana Macaria, Rodica Lazăr, Profira Serafim, Mirela Gorea și Camelia Maxim. Spectacolul reprezintă o dramatizare a tulburătoarelor confesiuni despre război care stau la baza romanului omonim al laureatei Premiului Nobel, Svetlana Aleksievici, iar regia și dramatizarea poartă semnătura lui Yuri Kordonsky.

Acordeoniștii pornesc pe pietonala Nicolae Bălcescu de la ora 19. Echipa ”Ça Va Valser” propune un spectacol stradal jucat de aproape 200 de ori în cinci ani. Este un show muzical și coregrafic care ne poartă pe ritmuri de acordeon, dar și de muzică rock, și ne încântă pe toți, cu mic, cu mare. Un spectacol menit să fie vizionat, ascultat, dar mai ales dansat! Un spectacol captivant și revigorant pentru iubitorii de acordeon, anunță organizatorii FITS.

Pentru cei care sunt deschiși la o experiență culturală aparte, recomandarea zilei este spectacolul China, o istorie a dansului, de la Beijing Dance Academy, programat la Filarmonica de Stat Sibiu, cu începere de la ora 19:00. Programul include dansul evantaielor, dansul emoționant al cocorului singuratic, dansul apsarelor specifice culturii Dunhuang, superbul Cântec al armoniei și dansul libertății din Wei, Jin, și Dyn.

Suntem 3! ne anunță argentinienii de la manoAmano cu acest spectacol în care domnesc mișcarea și emoția, din Piața Mica, orele 19:30 și 21:00.

Dorian Grey este, din nou, un spectacol ce nu trebuie ratat la această ediție a Festivalului, la Sala Mare a TNRS de la ora 20:00. Vedeți o producție marca Burgtheater (Austria), o revizitare atipică a celebrului roman semnat de Oscar Wilde într-un performance multimedia dinamic și obsedant. Se reia pe 28 iunie de la ora 16:00.

Aventuri pe planeta iubirii este un spectacol original, dinamic, cu elemente de acrobație, dans contemporan și teatru fizic. Este o producție Jordi L. Vidal (Belgia), de văzut în Piața Habermann, la ora 20:00 și la ora 22:30.

Cei care vor să trăiască, sau măcar să vadă Visul american trebuie să meargă la Fabrica de Cultură UniCredit, acolo unde, începând cu ora 21:00, Tudor Chirilă se va afla pe scenă în acest spectacol de la Teatrul de Comedie, în regia Iarinei Damian.

Pe seară, de la 21.30, în Piața Mare, echipa de la Theater ANU (Germania) prezintă Miracolul luminii – Pe tărâmul copilăriei. Dacă vi-i amintiți de anul trecut, știți deja că propunerea lor este spectaculoasă!

Conferințe Filarmonica de Stat (Sala Mică)

ora 10:00 – Conferința da de presă FITS. Mod. Moderator: Octavian Saiu

ora 11:00 – Octavian Saiu în dialog cu Neil Labute

ora 13:00 – Matei Vișniec în dialog cu Alexis Michalik (Arta de a povesti)

ora 14:00 – Conferinţă specială și prezentare de carte cu extrase muzicale: Ce s-a întâmplat după ce capra s-a răzbunat pe lup.

Invitaţi: Matei Vişniec (autor), Andra Bădulescu (ilustraţii), Silvan Stâncel (compoziţie muzicală, voce, chitară), Dan Liviu Cernat (vioară)

