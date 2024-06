Festivalul Licuricilor, al doilea an de sărbătoare

Licuricii, cunoscuți pentru bioluminescență, folosită în principal pentru atragerea partenerilor, pot fi observați în România în condiții specifice de temperatură și umiditate, departe de poluarea chimică și luminoasă. Festivalul oferă condițiile ideale pentru observarea acestor insecte datorită localizării și a mediului său natural nealterat.

Oltenia de sub Munte, gazda festivalului

Festivalul are loc în Oltenia de sub Munte, geoparc aspirant UNESCO, cu sprijinul organizatorilor din comunitatea locală și din afara ei. Principalul susținător al festivalului este BRD, iar printre partenerii de renume se numără Asociația Kogayon, Globe 365, Hanul Vatra, Aqua Carpatica și Mini Art Show by Ioana Ginghină. „Festivalul Licuricilor este o ocazie unică de a celebra frumusețea naturală a regiunii noastre. Evenimentul aduce împreună comunitatea locală și vizitatori din afara ei, oferind tuturor șansa de a învăța despre biodiversitatea locală, de a participa la activități culturale și educative, și de a experimenta magia nopților de vară în Oltenia de sub Munte.” a declarat Florin Stoican, Asociația Kogayon.

Ateliere dedicate

Vizitatorii vor avea ocazia să se implice în ateliere creative, să învețe despre flora și fauna locală și să descopere patrimoniul cultural al regiunii. Participanții se pot bucura de tururi ghidate de artă, istorie și cultură, ateliere de olărit, de orientare cu busola, vernisaj expoziție foto Vâlcea Naturală, activități pentru copii - atelier de montat corturi și pictură peisagistică, ateliere educative în lumea insectelor, ateliere despre ciuperci sau plante medicinale și drumeții pe cursul apelor care au sculptat relieful zonei. Pe lângă aceste activități, participanții se vor bucura de mese tradiționale - tocană de ciuperci și cină ca la stână - și de seri la foc de tabără acompaniate de muzică live și povești din experiențele subterane ale exploratorului Cristian Lascu.

Datele festivalului sunt: 4-7 iulie (prima ediție), și 11-13 iulie.

Pentru mai multe informații despre programul detaliat și înscriere, puteți vizita site-ul official: https://globe365.ro/festivalul-licuricilor/tarife/.

