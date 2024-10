Fermele de boți din România: AEP reacționează la acuzații – Ce spune Toni Greblă despre manipularea alegerilor2

Citește și: EXCLUSIV Culisele „nuclearei“ pe care Lasconi a vrut să i-o dea lui Geoană. De ce fotografiile cu Tal Hanan o dezavantajează pe candidata USR / video

Greblă a subliniat că AEP are competența de a monitoriza cheltuielile de campanie ale competitorilor politici, iar verificările în acest sens sunt deja în desfășurare.

„Nu am primit nicio solicitare oficială legată de activitatea vreunei ferme de boți sau altceva similar. Am urmărit discuțiile din spațiul public din ultimele ore. Autoritatea Electorală Permanentă are atribuții în monitorizarea desfășurării campaniei electorale, în special cu privire la cheltuielile efectuate de competitorii politici pentru promovarea programelor politice sau pentru alte activități de campanie”, a explicat Greblă la Digi24.

Președintele AEP a adăugat că a inițiat deja colaborări cu alte instituții implicate în combaterea acestor practici, precizând că verificările vor include și cheltuielile competitorilor politici, inclusiv cele menționate de prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Vom verifica, în special, cheltuielile efectuate de competitorii politici, inclusiv acelea invocate de domnul prim-ministru”, a completat acesta.

Greblă a subliniat că verificarea activităților din campania electorală implică un efort coordonat între mai multe instituții de stat. „Verificarea activităților desfășurate de competitorii politici în campaniile electorale implică o competență partajată. În primul rând, avem birourile electorale, organizate pe diverse niveluri. De asemenea, Ministerul de Interne, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Serviciul Român de Informații, în cazurile în care există suspiciuni de amenințări la adresa securității naționale, pot efectua asemenea verificări”, a mai spus acesta, subliniind că în prezent nu are toate detaliile necesare despre activitățile atribuite fermelor de boți din România.

Subiectul a generat dezbateri intense în spațiul public după ce președintele USR, Elena Lasconi, l-a acuzat marți pe Mircea Geoană de o întâlnire cu Tal Hanan, un individ dezvăluit de o investigație jurnalistică internațională ca fiind implicat în operațiuni de manipulare electorală în diverse state, prin folosirea fermelor de troli, fake news și alte metode destinate decredibilizării candidaților.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News