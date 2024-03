„Cred că e nevoie de reprezentarea femeilor în absolut toate domeniile. Am făcut în sfârșit pași pentru a vedea mai multe femei în științe exacte și în tot soiul de domenii considerate până acum strict masculine. Subiectul pe care eu l-am abordat cel mai mult este reprezentarea femeilor în politică, pentru că am studii de științe politice. Am vorbit despre asta inclusiv la Miss World, pentru că reprezentarea femeilor, în România, este mult sub media Uniunii Europene. Procentul acestora este mai mic de 20%, deși femeile reprezintă mai mult de jumătate din populația României, ceea ce este absolut îngrijorător și motivul pentru care se întârzie atâtea proiecte de lege și atâtea inițiative importante pentru femei, care să vizeze cazurile de abuz domestic, hărțuire și să promoveze egalitatea de gen.

Vorbim despre toate aceste probleme care afectează femeile, cât și din afara sferei. Noi trebuie să avem un cuvânt de spus și în restul problemelor societății. De altfel, femeile s-au dovedit a fi lideri excepționali și cred că, în ultimii ani, vedem cel mai bine exemple de femei lider în toată lumea, care excelează și aduc prosperitate.”

Combaterea feminismului care nu luptă pentru drepturile tuturor femeilor

Cu toate acestea, feminismul nu este o mișcare uniformă, cu aceleași valori indiferent de ideologia politică. O dată cu valul de ultra-naționalism înregistrat în toate societățile occidentale se perpetuează inclusiv curentul de „feminism alb”, promovat mai ales de lideri politici precum Giorgia Meloni (premiera Italiei) sau fosta candidată din turul al doilea la alegerile prezidențiale din Franța, Marine Le Pen.

În țara noastră, totodată, singurul discurs feminist pe care îl vedem din sfera politică exclude, adesea, importanța sporirii drepturilor tuturor minorităților, ignorând pilonii de fundație pe care mișcarea i-a avut inițial.

Curentul de „feminism alb” este criticat pentru focalizarea exclusivă asupra problemelor și preocupărilor femeilor din populația majoritară, ignorând sau minimalizând experiențele și luptele femeilor de culoare, LGBTQ+ și din alte grupuri marginalizate. Acest tip de feminism perpetuează inegalitățile existente în interiorul mișcării feministe, creând o separare între femeile privilegiate și cele care se confruntă cu multiple forme de discriminare și opresiune. Asta având în vedere, mai ales, faptul că majoritatea abuzurilor se petrec în mediile defavorizate.

Retorica aceasta are inclusiv valențe economice, din moment ce se angajează într-o luptă pentru egalitate care se concentrează exclusiv pe privilegiile și interesele femeilor din populația dominantă, din clasele mijlocii și superioare.

Ada-Maria Ileana: Totul pleacă din copilărie. Am încercat să le transmit elevilor mei ideea asta de echilibru, bunătate și toleranță față de toată lumea

Întrebată cum putem opri acest fenomen, care nu vrea o distribuire egală a drepturilor femeilor, promovat și la noi de diverși influenceri, Ada-Maria Ileana a răspuns:

„La bază, eu sunt profesoară. Anul acesta fac 7 ani de când sunt la catedră și întotdeauna am încercat să le transmit elevilor mei ideea asta de echilibru, bunătate și toleranță față de toată lumea. Mai mult decât atât, am lucrat foarte mult, în special cu băieți, pe partea de inteligență emoțională și de a fi capabili să transmitem ceea ce simțim fără să apelăm la violență, ceea ce, din păcate, de multe ori lipsește în familie. Acesta este unul dintre motivele pentru care vedem atâția bărbați incapabili să se exprime atunci când ajung la vârsta adultă.

Totul pleacă din copilărie. Atunci când lucrăm cu oamenii de când sunt mici, pentru că sunt încă educabili, avem mai multe șanse să dezvoltăm adulți funcționali, care înțeleg niște concepte precum egalitatea de gen. Când crești în România, atacat de atâtea preconcepții, este foarte greu să scapi de ele la vârsta adultă. Eu încerc întotdeauna să transmit un echilibru, adresând și modul în care patriarhatul a afectat bărbații. Trebuie să lucrăm împreună pentru a combate aceste fenomene, în loc să mergem direct pe ideea că toți bărbații sunt răi, nu mai avem nevoie de ei, o să fim doar noi, femeile.

Din fericire, eu am avut repere foarte bune. Am avut un tată extraordinar, aproape de mine și foarte prezent în creșterea mea. Știu că asta se poate și îmi doresc să promovez asta în continuare”.

