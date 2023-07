FCSB, interzisă în Ghencea. Se cere demisia ministrului Apărării. "Mai există ordine acolo?"

"Eu regret că iarăși am dat dovadă că există o gândire pitică. Fenomenul fotbalistic se adresează suporterilor. Nu se poate ca mici divergențe, când este vorba despre un meci, un derby de tradiție al fotbalului romanesc, să îți bați joc, să trimiți suporterii la un stadion de 7.000 de locuri. Este cel mai grotesc lucru în istoria… A primat un orgoliu al unui om (n.r. despre Florin Talpan), care, după părerea mea, nu are nicio legătură cu fenomenul fotbalistic. Am avut și eu dispute cu Steaua, cu Dinamo, când am fost la Rapid, dar, când a fost vorba de joc, a primat criteriul fotbalistic.

Este o rușine pentru că este poziția prim-ministrului, poziția ministrului Apărării, și un oarecare colonel de pe acolo, care nu știu ce forță are, nu ascultă de nimeni. Eu sunt strănepot de general de armată, eu mâine l-aș trece în rezervă pe acest om, nu înțelege fenomenul. Ne ducem la tribunal, ne judecăm, dar lăsăm să se joace meciul. Toată lumea vrea să vadă fotbal. Ce fotbal se poate juca pentru miile de suporteri care ani de zile au însoțit cele două echipe?

Dacă FCSB nu este continuatoare, greșeala este a UEFA. De ce a lăsat-o să joace în cupele europene? Pentru că nu a existat nici un moment în care să le pună în vedere 'Domnilor, aveți nevoie de trei ani ca să jucați'. Deci UEFA îi consideră continuatori ai Stelei. Avem două subordonări în fotbal, prima este UEFA. Mi se pare un lucru absolut oribil.

Se întâmplă în Ministerul Apărării. Acolo mai există ordine? Mâine ministrul trebuie să își dea demisia”, a spus Grigore Sichitiu, fost preşedinte al clubului Rapid Bucureşti, la ProSport Live.

Corpul de control al premierului, trimis la CSA Steaua. Becali: Sunt curios să văd pe unde o să scoată Talpan cămaşa

Joi, 20 iulie, premierul Marcel Ciolacu ar fi trimis Corpul de Control la CSA Steaua pentru a se face verificări în ceea ce priveşte administrarea stadionului Ghencea.

”Îmi doresc din tot sufletul ca aceasta informație să fie adevărată, deoarece așa nu se mai poate. Aici a fost vorba de ambiția acelui om împotriva mea. Știți foarte bine că omul ăla s-a jurat că noi nu vom călca în Ghencea.

Dar sunt curios și eu să văd pe unde o să scoată Talpan cămașa în fața Corpului de Control? Păi, tu îți pui ambiții pe mine și subminezi bugetul Statului? Voi credeți că eu am ajuns bătăia voastră de joc? V-am acceptat toate clauzele, dar stați așa că o să intrați pe mâna Corpului de Control. Foarte bine vă face Marcel Ciolacu.

Nu am cerut să întru gratis, ci plăteam. Mă oferisem să accept și milionul ăla. Câți bani ați produs cu stadionul ăsta de când l-ați preluat? O să vedeți câte se vor descoperi după acest Control, iar apoi o să văd și eu cine răspunde”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate.

FCSB - Dinamo se joacă pe Arcul de Triumf. Cererea de bilete, peste capacitatea stadionului

FCSB va înfrunta Dinamo sâmbătă, pe stadionul Arcul de Triumf. Biletele au fost puse deja în vânzare la Arena Naţională, iar fiecare suporter va putea achiziţiona cel mult două bilete. Oaspeţii au primit în jur de 600 de bilete, ce vor fi repartizate ultraşilor din Peluza Cătălin Hîldan şi Peluza Sud.

FCSB, însă, a deschis casele de bilete de la Arena Națională, fără a comercializa, însă, tichetele și în mediul online – pentru a se asigura că suporterii rivali nu vor ocupa tribunele la jocul de sâmbătă seara.

Vânzarea efectivă a biletelor începe, potrivit programului anunțat, la ora 11:00, însă pentru a fi siguri că se numără printre norocoși, unii suporteri au ajuns la Arena Națională încă din zorii zilei, de la ora 06:30!

De ce nu joacă FCSB în Ghencea. Florin Talpan a expus motivele

”Astea sunt motivele pentru care FCSB nu joacă în Ghencea. S-a ajuns aici pentru că domnul Gigi Becali nu respectă deciziile instanței. El vrea să ne distrugă. Cere anularea mărcilor, nu vrea să pună în aplicare hotărârea prin care nu mai are voie să folosească numele Steaua.

În cazul FCSB-ului a trebuit să ne luăm niște măsuri de siguranță, pentru că domnul Gigi Becali spune că el are Steaua. Și în perioada negocierilor, el a spus că are Steaua, că Ghencea e casa lui. El vrea să pară de bună-credință și a depus o solicitare să înregistreze o marcă 'FCSB Steaua'?

Ăsta este motivul principal pentru care nu e lăsat în Ghencea. Cum să nu respecte hotărârile instanței? Nu am înțeles de ce FRF nu anunță UEFA că FCSB nu are palmaresul. El vrea să ne distrugă și noi să-l primim în casă?”, a declarat Florin Talpan, la Digi Sport Special.

