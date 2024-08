Fază tare cu Poliția și opritul în trafic! Mircea Badea: A rămas fără carnet. Prietene, dacă nu aș fi fost cu el la masă, n-aș fi crezut...

"Se alătură Mircea în discuția noastră, pentru că imediat după ediția specială va începe În Gura Presei. Bună seara, Mircea! Ia zi tu ce ai pregătit acolo", spune Răzvan Dumitrescu.

"Absolut nimic", răspunde Mircea Badea.

"Păi și ce cauți în ferestre aici, cu noi?", întreabă Răzvan Dumitrescu.

"Practic mă pun oamenii ăștia în fereastră ca să-mi crească pensia. Pensia mărită, cam asta e ideea, asta caut. Nu am niciun fel de idee de ce o să tac inteligent, ceea ce e foarte ok, că am 45 de minute.

Dar cred că dacă o să tac 45 de minute, atunci o să fac și cea mai mare audiență, pentru că toată lumea se va uita, crezând că la un moment dat e vreo poantă (...). Și ce să vezi, surpriză, n-o să vorbesc", adaugă Mircea Badea.

Fază "tare" cu un polițist de pe litoral

"Pe lângă zodii, rune și, mă rog, lucrurile care ne interesează cu adevărat aici în România, suntem (în cazul în care n-ați remarcat), fierți pe sănătate. Hai să vă povestesc o fază (...).

Am fost plecat în weekend, vorba doamnei Udrea (...).

În weekend, am fost la Mária Niagră. Am văzut, de exemplu, acum — când mă întorceam de la Maria Niagră — că, pe contrasens, adică pe sensul de dus, cum ar veni, dinspre București, (n.r., că traficul) era bară la bară, pe jumătate de autostradă.

Deci, să ducea poporul român la Mária Niagră. Altfel, în spațiul public, e o văicăreală absolută: că prețurile sunt nu știu cum, că mâncarea nu știu ce, că serviciile... Dar era exod către Mária Niagră.

Deci, apropo de asta cu văicăreala... Aoleo, dar ce scump e la Mária Niagră, iar ei tot să duc (...).

Hai să vă povestesc, apropo de Mária Niagră, ce a pățit un prieten azi-noapte. Azi-noapte a plecat de la mine, din stațiune, la el în stațiune (...). Sunt 3-5 km.

A plecat noaptea... pe la 1 noaptea. El nu băuse dăcât apă plată. Nu băuse nici ciuco, nimic, ce să mai vorbim de alcool. El băuse dăcât apă plată, cum se mai spune în limba română modernă.

Îl oprește poliția să-i pună ăla de alcool. El suflă. Are astm.

Polițistul zice domne, suflați, domne, mai tare și continuu. Domne, dacă aș putea, aș sufla, zice prietenul meu.

Și el, binevoitor, suflă. E întotdeauna o greșeală mare să fii binevoitor cu poliția (eu nu vorbesc cu ei). El e, așa, cumva, de bun simț.

Și zice: auziți... atâta pot să suflu. Și mai zice... auziți, ar fi bine, că eu am astm, să dau cu spray și după aia să suflu (...). Și după aia a ieșit alcoolemie, nu știu cât. De la spray.

Și după aia s-a dus la spital ca să dea sânge. A rămas fără carnet. Deci, prietene, dacă nu aș fi fost cu el la masă, n-aș fi crezut...

A făcut contestație, a făcut nu știu ce. Dar bun, îți dai seama, azi noapte la 2:00, era pă la dispensarul nu știu care, dar nu s-a dus doar așa (...). Vorba lui, zice, cu o seringă de aia, cu ac de cai, vezi ce hematoame am făcut pe mână? Ca să dea sânge, ca să nimic. Deci, tare sau ce?", povestește Mircea Badea.

