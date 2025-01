Musk către Trudeau: „Fată, nu mai ești guvernatorul Canadei, așa că nu contează ce spui”

Citește și: BREAKING NEWS Așteptarea ia sfârșit! Românii vor putea vizita America fără viză

Disputa s-a iscat în urma unei postări controversate despre o posibilă alipire a Canadei la Statele Unite. Justin Trudeau a reacționat pe X la ideea sugerată de Trump, comparând-o cu șansele ca „un bulgăre de zăpadă să reziste căldurii din Iad, adică zero”.

Premierul canadian a subliniat că actualul parteneriat dintre cele două națiuni – cel mai mare din lume în materie de comerț și securitate – este avantajos pentru ambele părți. Mesajul a fost publicat în ambele limbi oficiale ale Canadei, engleza și franceza.

Postarea lui Trudeau a fost văzută de peste 9 milioane de utilizatori, iar unul dintre cei care au reacționat a fost chiar Elon Musk. Într-un comentariu ironic, CEO-ul Tesla și X a scris: „Fată, nu mai ești guvernatorul Canadei, așa că nu contează ce spui”. Această replică, catalogată de mulți drept o referință la glumele din filmele americane despre elevi de liceu, a atras imediat atenția presei internaționale.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say