„Aveți acel proiect pe care îl promovați cu încăpățânare, o investiție de un miliard și jumătate de euro în Galați, un miliard și jumătate de euro într-o fabrică de baterii de înaltă tehnologie. Semnarea înțeleg că s-a făcut în prezența primului-ministru al Belgiei, ca e o firmă belgiană, și v-ați împotmolit în birocrația de la București. Cum stați cu această investiție?”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe Ionuț Pucheanu.

„Noi suntem aici în această locație de la ora 11, pot să vă spun că de la 10 am avut o altă întâlnire la Universitate, de data aceasta, cu niște oaspeți de la București. Am adus în discuție și această problemă. Sper ca imediat după alegeri, într-o săptămână sau două, am promisiunea celor care au făcut vizita la Galați și cu care am avut discuția, că urmează a fi deblocate sumele necesare ca și ajutor de stat, pentru că aici ne-am împotmolit, din fondul de modernizare. Surprinzător sau nu, din acest fond de modernizare, cred că așa suntem noi, românii, punem carul în permanență înaintea boilor, din acest fond de 18 miliarde poți să îți cumperi capacități de stocare a energiei, deci baterii. Dar, ce să vezi, nu avem și posibilitatea producerii lor.

”Banii ar fi putut rămâne în România”

Asta înseamnă că banii aceștia care ar fi putut rămâne în România dacă am avea capacități de producție, din păcate, pleacă în afara țării, cel mai probabil cred că în China, în momentul de față fiind de departe cel mai mare producător de baterii. Deci, un profit care pleacă din țară. Noi ne dorim să ținem profitul în țară, să-l reinvestim, și sper din tot sufletul ca în două săptămâni de acum încolo să avem undă verde și acest investitor să se apuce de treabă. Cele 60 de hectare sunt rezervate pentru acest proiect în Zona Liberă Galați. Din păcate, am început să-i refuzăm ușor-ușor, tocmai pentru că avem un parteneriat cu acest investitor. Nici eu nu știu cât putem să-l mai ținem fierbinte, ca să o spun pe aia românească, să stea în continuare extrem de focusat pe acest proiect de la Galați. Sperăm ca în două săptămâni de zile să avem un răspuns afirmativ”, a precizat primarul Pucheanu.

