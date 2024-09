Expoziția Alteței Sale Regale Principesa Sofia a României prezentată de Institutul Cultural Român la București și la Londra

Institutul Cultural Român a organizat luni vernisajul expoziției de fotografie ”Din piatră și oțel. O călătorie în lumea Urbex” / ”Of Stone and Steel - A Voyage into the World of Urbex”, semnată de Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României. Expoziția, realizată de ASR Principesa Sofia împreună cu Jean Milligan și Irina Andreea Cristea, cuprinde peste 20 de panouri fotografice, care aduc în prim-plan o excepțională incursiune în istoria și starea actuală a unor clădiri abandonate din România.

Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României și echipa sa au ales să imortalizeze locuri specifice din diferite părți ale țării, în special fabrici din zona Brașovului, din Transilvania, pentru semnificația lor industrială, precum și case de prestigiu și mici locuințe, pentru valoarea lor culturală și tradițională în regiunea nordică a Maramureșului. Echipa a inclus, de asemenea, mine care prezintă un interes deosebit în aceeași zonă.

Atrăgând atenția asupra acestor locuri, Alteța Sa Regală speră să contribuie la evitarea căderii lor în uitare. Acestea reprezintă o fațetă remarcabilă a patrimoniului istoric și cultural al țării, care leagă oameni și evenimente de-a lungul timpului.

”Promovarea acestor locuri prin intermediul acestei expoziții și a cărții complementare reflectă importanța valorii culturale și istorice pentru viitor și, sperăm, le împiedică să cadă în uitare. Așa cum spunea tatăl meu, Regele Mihai: «Nu putem avea un viitor fără să ne respectăm trecutul»”, a afirmat Alteța Sa Regală Principesa Sofia, în deschiderea expoziției.

“Această expoziție este mai mult decât o incursiune artistică - este un instrument pentru memorie, o modalitate de a readuce în atenția noastră părți semnificative din istoria și identitatea României, dar și a acestei părți din Europa. Cultura este incluzivă, privește oamenii, experiențele lor, societatea cu istoria sa, iar această expoziție este o bună ocazie, la 35 ani după schimbarea regimului comunist, să discutăm despre experiențele comune, dar și un prilej să găsim soluții ca unele dintre obiectivele abandonate să fie integrate în circuitul cultural”, a declarat președintele ICR, Liviu Jicman.

În cadrul evenimentului, doamna Iren Arsene, directoarea editurii Curtea Veche Publishing, a prezentat albumul bilingv publicat în 2023 ”Din piatră și oțel. O călătorie în lumea Urbex” / ”Of Stone and Steel - A Voyage into the World of Urbex”, și a vorbit despre valoarea istorică, civică și culturală a fotografiilor.

În perioada 29 octombrie - 15 noiembrie 2024, expoziția va fi prezentată în Galeria ”Constantin Brâncuși” a Institutului Cultural Român de la Londra.

Principesa pasionată de artă

Cea de-a patra fiică a Regelui Mihai şi a Reginei Ana ai României, Alteța Sa Regală Principesa Sofia a fost pasionată de artă încă din copilărie. Fotografiile personale ale tatălui său, în special cele pe care le-a realizat în perioada de tinerețe, capturând frumusețea Munților Carpați, au inspirat-o încă de mică să mânuiască aparatul de fotografiat.

Astăzi, Alteța Sa Regală este un fotograf recunoscut pe plan internațional, care are la activ numeroase expoziții în Europa și nu numai. Este laureată a Premiului Internațional Kotinos pentru Excelență în Arta Fotografică (2018), premiu acordat în colaborare cu Organizația Internațională Filantropică și cu Organizația Internațională Saned. Principesa Sofia este unul dintre cei mai importanți și activi mebri ai Familiei Regale a Românei. Activitatea sa oficială este dublată de cea artistică, de fotograf. În scopul extinderii acesteia din urmă, Principesa a creat un proiect-umbrelă, pe termen lung, intitulat ”România, o sărbătoare”. Inițiativa acoperă diverse subiecte, capturând imagini și documentând diversitatea României, istoria, mediul înconjurător și modul de viață al locuitorilor săi.

Astfel, rezultatele constau în adevărate călătorii vizuale de-a lungul și de-a latul țării, care oferă perspective unice, rar întâlnite. Expoziția ”Din piatră și oțel. O călătorie în lumea Urbex” este cel de-al patrulea capitol al proiectului ”România, o sărbătoare”. Alteța Sa Regală este și scriitoare. În 1995, a publicat, la București, un volum de povești pentru copii, călcând pe urmele străbunicii sale, Regina Maria.

Primul său album de fotografii, ”Mănăstirea română. Sărbătorind comunitățile spirituale ale României”, a fost publicat în 2021. Al doilea album a fost publicat în 2023 și este intitulat ”Din piatră și oțel. O călătorie în lumea Urbex”. Alteța Sa Regală participă, alături de Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei la numeroase activități oficiale, își continuă proiectele sale fotografice, dar și pe cele literare. În prezent, lucrează la realizarea unei noi cărți pentru copii, împreună cu unicul său născut, Eelaz, artist, care va realiza ilustrațiile.

Urmând a fi definitivat în anii care urmează, acest proiect ocupă un loc special în inima Principesei Sofia atât datorită naturii sale profund personale, cât și scopului declarat și anume încurajarea lecturii în rândul copiilor cu vârste fragede.

Irina-Andreea Cristea este asistenta Alteței Sale Regale Principesa Sofia a României în realizarea proiectelor fotografice. În prealabil, Irina Cristea a lucrat ca ghid la Palatul Elisabeta din București. Irina Cristea a fost responsabilă cu organizarea aspectelor logistice ale proiectului ”Din piatră și oțel. O călătorie în lumea Urbex”. A fost cea care a stabilit interviurile, a discutat cu autoritățile locale în vederea dobândirii accesului și autorizațiilor necesare pentru accesul în diferite clădiri extrem de importante pentru succesul proiectului și a realizat orare precise pentru întreaga echipă.

Jean Milligan are o conexiune puternică cu România, în care a și locuit timp de un an, în perioada 1990-1991. Ulterior, pentru o perioadă de câțiva ani, Jean Milligan a fost directoarea ramurii elvețiene a Fundației Regale Margareta a României. De atunci a rămas legată strâns de Familia Regală a României, în special de Principesa Sofia. Lucrând în strânsă colaborare cu Irina-Andreea Cristea, Jean Milligan a intervievat oameni relevanți și conectați cu locurile vizitate și a contribuit la forma finală a acestui proiect deosebit.

Expoziția poate fi vizitată până sâmbătă, 28 septembrie 2024, între orele 10.00 - 18.00, la Sala Mare a Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38). Intrarea este liberă.

Foto: Daniel Angelescu, Fotograf Oficial al Casei Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române

