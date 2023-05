Exploatarea cărbunelui, în România NU, în Germania DA. Ben Oni Ardelean: S-a negociat în genunchi. Trebuie să urmărim binele oamenilor înaintea unor facilități de la Bruxelles

Răzvan Dumitrescu: D-voastră sunteți un om bine plasat în politica externă și vreau să vă întreb. În 2022, în decembrie, guvernul a adoptat o hotărâre prin care putea amâna scoaterea din exploatare a 660 de MW de capacități de producere de energie electrică pe bază de cărbune, până la data de 1 octombrie 2023.

Comisia a transmis comunicare în 8 martie 2023, prin care a solicitat abrogarea acestei prevederi, considerând că în caz contrar jalonul 114 din cadrul cererii de plată 2, va fi considerat neîndeplinit. Ai noștri au retras chestia asta. În timp ce la noi era ping-pong-ul acesta, în Germania concernul RWE mărea suprafețele minelor de lignit desființând parcuri eoliene și demolând sate. Întrebarea este de ce ei au voie și noi nu?

Ben Oni Ardelean: Eu am spus-o deseori și o repet: eu cred că pe foarte multe dintre aceste chestiuni s-a negociat în genunchi.

Răzvan Dumitrescu: Cine a negociat în genunchi?

Ben Oni Ardelean: Pe PNRR, responsabilul total de ceea ce s-a întâmplat acolo a fost tovarășul Ghinea, ca să ne înțelegem și să închidem subiectul. Cu binecuvântarea altora. Negocierea asta în genunchi, în politica externă, este pentru mine o durere mai veche și nu de astăzi, pentru că de la pupat cizma rusului, la pupat dosul Bruxelles-ului.... eu am o problemă majoră. Trebuie să avem coloană vertebrală în aceste negocieri și să mai urmărim binele oamenilor înaintea unor facilități pe care Bruxelles-ul le poate oferi într-un mod sau altul.

Eu cred că România are o capacitate fantastică pe zona de energie care este nefructificată. Eu, sincer, am pus această întrebare în momentul în care am intrat în criza energetică și s-a spus că nimeni nu s-a gândit că se ajunge într-o astfel de situație. Dacă ne gândeam cu 10-15 ani înainte, România, prin miniștri, trebuia să facă niște demersuri foarte bine programate și gândite, în așa fel încât nu doar să acoperim suficiența noastră, ci și să exportăm. Avem potențial, putem să devenim în 4-5 ani mari exportatori de energie.

Răzvan Dumitrescu: Ne vor lăsa? Că mulți zic că nu ne lasă unii.

Ben Oni Ardelean: Da. Nu e vorba de lăsat, aici e vorba de negocieri făcute cu coloană vertebrală și poziția noastră de a 7-a țară în UE să o fructificăm.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News