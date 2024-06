Exercițiul care ameliorează durerile de spate și te ajută să slăbești

Sporturile cu impact redus, cum ar fi „pilates la perete”, sunt la modă. Motivul? Acestea ajută la evitarea agravării leziunilor și, mai ales, la prevenirea apariției altora noi. În plus, exercițiile cu impact redus, precum cel menționat, contribuie și la dezvoltarea masei musculare, care scade odată cu vârsta.

Pentru a afla mai multe despre ce implică și ce beneficii are pilatesul la perete, o modalitate specială și ușor de practicat pentru începători, pe care o putem face acasă după ce am învățat noțiunile de bază, am intervievat-o pe María Velasco, instructoare de pilates, yoga și barre (exerciții cu bara de balet), creatoarea Vela Wellness.

Ce este pilatesul la perete

„Barre, pilates la aparat, pilates HIIT... sunt modalități de pilates care sunt tot mai populare. Principalul motiv sunt beneficiile lor la nivel muscular, dar și ușurința cu care pot fi practicate,” explică instructoarea de pilates.

În ceea ce privește disciplina pe care dorim să o aprofundăm, María Velasco spune că este deosebit de simplu de realizat "pentru că, în esență, ai nevoie doar de un perete și de un covoraș de yoga sau orice tip de saltea sportivă".

Pilatesul la perete este o modalitate care lucrează în mod special echilibrul, stabilitatea și flexibilitatea, incorporând mișcări tipice de pilates folosind un perete ca suport pentru menținerea echilibrului corect, care ne ajută să îmbunătățim postura și să câștigăm forță.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Ce lucrăm practicând pilates la perete

Potrivit expertei de la Vela Wellness, "scopul principal al pilatesului la perete este alungirea spatelui și ajutarea fiecărui mușchi al acestuia să se tonifieze și să câștige forță. Acest aspect este crucial în societatea actuală deoarece petrecem multe ore în fața calculatorului, iar curbura naturală a spatelui nostru tinde să adopte 'vicii' care, pe termen lung, aproape sigur se vor transforma în leziuni".

"Deși perseverența te va ajuta să obții acea forță a trunchiului pe termen lung, există modalități de a le face mai accesibile în timp ce dezvoltăm aceste abilități. Și aici intervine pilatesul la perete", explică Velasco.

Această versiune de pilates "incorporează mișcări tipice, dar folosind un perete ca ajutor pentru echilibru. Nu este doar o modalitate bună de a reveni asupra mișcărilor în timp ce îți întărești trunchiul, ci și peretele ne permite să adăugăm rezistență atunci când dorim. Astfel, pilatesul la perete este ideal pentru toate capacitățile și obiectivele, nu se epuizează niciodată și îți oferă întotdeauna ce ai nevoie, protejând cel mai important lucru: spatele".

Pilates la perete, beneficii principale

Instructoarea de pilates, María Velasco, începe prin a expune beneficiile acestei practici sportive, subliniind că pilatesul la perete "nu este dificil de început, iar acesta este un mare avantaj, deoarece în sport există multe cazuri de abandon încă de la început".

Un alt beneficiu remarcabil al pilatesului la perete este că "acesta contribuie la întărirea spatelui treptat, ceea ce ajută la evitarea pozițiilor greșite și a leziunilor. Peretele devine cel mai bun aliat al nostru pentru o postură corectă."

Cu această disciplină, care a devenit atât de populară și care contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase prin implicarea unei mari varietăți de mușchi, "poți întotdeauna să mergi un pas mai departe prin adăugarea altor elemente. Astfel, fiecare clasă va fi mereu diferită, ceea ce îi face pe cei care participă să se implice", potrivit 20minutos.es.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News