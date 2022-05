Eveniment de anvergură la Iași. Patru birouri de arhitectură de top vin în România pentru a construi un reper emblematic pentru oraș

Patru birouri din topurile de arhitectură la nivel mondial participă la concursul de specialitate cu invitați, organizat de IULIUS, la Iași, cu scopul construirii unui reper arhitectural pentru oraș. Soluțiile vor fi propuse de Foster+Partners, MVRDV, UNStudio și Zaha Hadid Architects, birouri de arhitectură care și-au pus semnătura asupra unor clădiri emblematice de pe tot mapamondul și care lucrează în premieră pentru un concurs de specialitate în țara noastră. Printre cele mai ambițioase proiecte arhitecturale ale lor se numără: sediul Apple - Apple Park California, clădirea cu funcțiuni mixte - Markthal Rotterdam, ansamblul mixed-use Four Frankfurt și National Museum of XXI Century Arts din Roma.

IULIUS își dorește să investească în dezvoltarea unui ansamblu reprezentativ în Iași, în zona Sf. Andrei – Piața Palatului Culturii, proiectat cu respect față de valorile arhitecturale ale orașului și cu o abordare contemporană. La această provocare vor răspunde cu soluții birourile de arhitectură: Foster+Partners, MVRDV, UNStudio și Zaha Hadid Architects. Sunt nume cu rezonanță din topurile mondiale în arhitectură, care au conceput de-a lungul timpului clădiri rezidențiale și de birouri, muzee, stadioane, ansambluri mixed-use, proiecte care contribuie semnificativ la imaginea unui oraș sau a unei țări.

Tema concursului a fost formulată inclusiv din modul în care ieșenii văd dezvoltarea de mai departe a orașului, relevate în urma unui studiu realizat de IULIUS, în noiembrie 2021. Majoritatea ieșenilor au declarat că își doresc o evoluție sustenabilă pentru orașul în care locuiesc, ținând cont de patrimoniul și locuitorii săi. Un oraș al oamenilor, digital și verde – este viziunea rezidenților pentru viitorul Iașului. În această direcție, IULIUS a invitat unele dintre cele mai importante birouri de arhitectură internaționale să propună soluții care să fie un liant între patrimoniul arhitectural al Iașului și moștenirea pe care compania dorește să o lase orașului.

Concursul internațional de arhitectură cu invitați se află în etapa în care cele patru birouri de arhitectură lucrează la soluțiile pentru noua clădire emblematică. Arhitecți ai celor patru birouri au efectuat vizite pe situl de la Iași și proiectează conform temei de concurs. Astfel, noul edificiu va continua șirul de lucrări monumentale, de referință istorică și arhitecturală din centrul orașului, printr-o viziune contemporană, respectând contextul istoric de patrimoniu și particularitățile topografice ale sitului, va integra și pune în valoare vestigiile arheologice recent scoase la lumină pe amplasament, oferind o soluție contemporană sustenabilă care să anticipeze și să genereze transformarea necesară a spațiilor publice din proximitate.

Demersul este coordonat de o echipă de specialiști formată din istoricul Cătălin Turliuc și arhitecții Șerban Țigănaș, Augustin Ioan, Dragoș Ciolacu, Mihai Corneliu Drișcu și Matei Bogoescu.

Arhitecții internaționali care au gândit faimosele atracții urbane The Gherkin din Londra, biblioteca Tianjin Binhain din China, Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart și National Museum of XXI Century Arts din Roma proiectează pentru Iași

Foster+Parteners - „Dați-ne voie să lăsăm această lume mai bună decât am găsit-o”

Biroul de arhitectură Foster+Partners este cunoscut pentru clădirile moderne, cu un design simplu, dar sofisticat, pentru care se folosesc tehnologii avansate. Cu birouri în 14 metropole și cu 380 de proiecte realizate, arhitecții de la Foster + Partners își doresc să „lase această lume mai bună decât au găsit-o”. „Iașul este un oraș cu oameni deosebiți și cu o importantă moștenire culturală și istorică. Ne dorim să avem oportunitatea să aducem un suflu nou în Iași și să creăm o nouă destinație vibrantă, care să completeze moștenirea orașului și să reflecte ambițiile locuitorilor săi. Ca români, considerăm că este responsabilitatea noastră morală să ne implicăm și să dăm înapoi ceva semnificativ țării, iar perspectiva de a contribui la viitorul Iașului ne motivează foarte mult”, declară arhitecții români Maximilian și Daniel Zielinski, Senior Partners Foster.

Foster+Partners are în portofoliu edificii importante, precum sediul Apple – Apple Park din California, sediul european al agenției de știri Bloomberg Headquarters din Londra, renumita clădire de birouri - 30 St Mary Axe (The Gherkin) din Londra, Great Court de la British Museum Londra, transformarea clădirii Parlamentului german – Reichstag.

MVRDV - „Am vizitat Iașul și ne-am îndrăgostit de bogata sa istorie”

Biroul de arhitectură MVRDV are proiecte în 47 de țări și oferă soluții la problemele arhitecturale și urbane contemporane din cele 4 birouri localizate în Rotterdam, Shanghai, Paris, New York și Berlin. Arhitecții reușesc de fiecare dată să surprindă cu proiectele lor îndrăznețe, care au devenit repere pentru orașele ce le găzduiesc. „Nu am construit niciodată în România și ne-am pus întrebarea dacă primul proiect nu ar trebui să fie în Capitală, însă am vizitat Iașul, ne-am îndrăgostit de bogata istorie a orașului, clădirile monument, colinele, bisericile, Palatul Culturii și ne-a plăcut, mai ales, potențialul sitului. Toate acestea ne-au făcut să ne simțim onorați că IULIUS ne-a oferit șansa să participăm la acest concurs”, afirmă Gideon Maasland, Director și Architect MVRDV.

Dintre cele peste 600 de proiecte realizate, printre cele mai cunoscute sunt: Markthal din Rotterdam – o clădire cu funcțiuni mixte, ce include și o piață care a fost denumită de multe ori „una dintre cele mai frumoase din lume”; biblioteca Tianjin Binhain din Tianjin (China); grădina Seoullo Skygarden din Seul, „depozitul de artă” din Rotterdam - Depot; clădirea mixed-use Valley din Amsterdam.

UNStudio - „Noua arhitectură se aliniază celei istorice și dă un plus viitorului urban al Iașului”

Pentru design avangardist și construcții emblematice sunt recunoscuți și arhitecții UNStudio, care își desfășoară activitatea în birouri din Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. Cele 120 de proiecte realizate până astăzi reprezintă spații în care oamenii trăiesc și lucrează în medii sănătoase și care au fost proiectate pentru viitor, concept pe care vor să-l implementeze și la Iași. „Centrul orașului este foarte interesant din punct de vedere cultural și foarte complex din punct de vedere istoric. Monumente din diferite perioade istorice sunt localizate în apropiere unele de altele, un lucru rar întâlnit, însă care creează un mediu bogat, atât cultural, cât și vizual. Este un oraș cu un viitor strălucit și vibrant, iar UNStudio îi poate oferi o nouă arhitectură, care se va alinia celei istorice și care va da un plus viitorului urban al orașului”, susține Arjan Dingsté, Director și Senior Architect UNStudio.

Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart, ansamblul multifuncțional Four Frankfurt, Arnhem Central Station, Doha Metro, Erasmus Bridge din Rotterdam sunt doar câteva exemple de clădiri celebre care au fost proiectate de UNStudio.

Zaha Hadid Architects – „O îmbinare a bogatului patrimoniu ieșean cu optimismul de nezdruncinat al orașului față de viitor”

Cu peste 120 de proiecte pe 6 continente și sedii în Londra, Beijing și Hong Kong, compania Zaha Hadid Architects este recunoscută la nivel internațional pentru lucrări dinamice, ce au prezentat lumii un nou viitor, până atunci imposibil de imaginat, și, apoi, imposibil de ignorat. Maurizio Meossi este Associate Director la Zaha Hadid Architects și consideră proiectul de la Iași provocator și fascinant. „Istoria îndelungată a Iașului ca oraș universitar și reputația sa internațională în materie de inovație culturală inspiră o arhitectură ce se integrează cu orașul și creează noi spații vibrante pentru comunitatea locală, cu un design definit de conceptele de conectivitate, incluziune și durabilitate. Ne onorează invitația IULIUS de a lucra în acest oraș fantastic, invitație ce reprezintă o îmbinare a bogatului patrimoniu ieșean cu optimismul de nezdruncinat al orașului față de viitor,” spune Maurizio Meossi.

Printre clădirile spectaculoase proiectate de-a lungul timpului de Zaha Hadid Architects se numără muzee, precum Maxxi: National Museum of XXI Century Arts din Roma, birouri precum Galaxy Soho din Beijing, stadioane ca Forest Green Rovers Eco Stadium din Stroud, Marea Britanie (în curs de dezvoltare), clădiri rezidențiale precum 520 West 28th Street din New York, respectiv hotelul Morpheus Hotel & Resort at City of Dreams din Macao.

Soluțiile birourilor de arhitectură vor fi prezentate în fața juriului la finalul lunii iunie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News