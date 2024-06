Eugen Tomac, președintele PMP, candidat al Alianței Dreapta Unită pentru Parlamentul European, a fost invitat, miercuri, 5 iunie 2024, la emisiunea electorală DC Votez, moderată de analistul politic Bogdan Chirieac. Emisiunea a fost transmisă de la ora 14:00, pe DCNews, DCNewsTV și Știri Diaspora, dar și pe Youtube DCNews și Știri Diaspora, precum și pe paginile de Facebook ale celor trei site-uri marca DC Media Group. Eugen Tomac a explicat prin ce dificultăți a trecut alături de PMP, după mai multe procese în instanță, încercând să deblocheze fondurile partidului.

"Amintesc aici că PMP a fost, din păcate, hărțuit de peste doi ani de zile"

"Domnu Chirieac, în mod clar ne dorim să obținem un scor cât mai bun. Toată lumea intră în competiție pentru a o câștiga. În același timp, suntem conștienți de resursele, dacă vreți, pe care le are fiecare echipă. Însă, pentru noi este importantă motivarea. Amintesc aici că PMP a fost, din păcate, hărțuit de peste doi ani de zile. Am avut peste 90 de procese și o serie de provocări extrem de neplăcute, peste care am trecut.

Totuși, a fost nevoie să trecem și prin filtrul Justiției pentru a putea fi prezenți pe buletinele de vot duminică. Mai mult decât atât, suntem singurul partid politic din România căruia statul nu a vrut să-i deblocheze fondurile în campanie electorală. Nouă ne-a fost, în mod ilegal, sistată subvenția, de exemplu anul trecut, deși am obținut mai multe decizii în instanță, și unele chiar definitive, date în acest an în luna martie.

Autoritățile, AEP-ul și Guvernul, pentru că am avut un întreg meci între AEP și Ministerul de Finanțe în ultima lună, pur și simplu printr-o decizie politică evidentă ne-a fost îngrădit dreptul de a participa la campanie, pentru că odată cu sistarea subvenției, PMP-ului i-au fost blocate toate conturile. A fost paralizată întreaga activitate. Această chestiune mă nemulțumește profund, dar nu am vrut să fac un caz din acest abuz al actualei puteri. Însă, este clar că nu așa putem să ne dezvoltăm în societate ca afară, o societate care trebuie să funcționeze după reguli", a spus Eugen Tomac.

