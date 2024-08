Eugen Rădulescu, economist: Cine speră că se va îmbogăți din crypto ar trebui să își cam ia gândul

Eugen Rădulescu, fost director în cadrul Băncii Naționale a României (BNR), a oferit recent o perspectivă critică asupra evoluțiilor din lumea criptomonedelor, într-o analiză economică ce surprinde complexitatea și riscurile asociate cu acest domeniu. Eugen Rădulescu atrage atenția asupra fluctuațiilor extreme ale prețului Bitcoin, evidențiind modul în care deciziile juridice și comportamentul speculatorilor pot influența dramatic acest ecosistem volatil.

Începând cu 25 februarie 2024, zvonurile privind un proces judiciar din New York au declanșat un val de speculații în rândul investitorilor în Bitcoin. La acea dată, prețul Bitcoin se situa în jurul valorii de 51.700 USD, dar a început să crească rapid pe fondul așteptărilor că o decizie favorabilă ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței cripto. Pe 13 martie, aceste așteptări s-au concretizat, iar prețul Bitcoin a atins un maxim istoric de peste 73.000 USD, după ce tribunalul american a dat câștig de cauză celor implicați în tranzacții cu criptomonede.

Acest moment de euforie a fost marcat de un optimism exacerbat în rândul investitorilor, care au crezut că piața criptomonedelor va continua să crească exponențial. Totuși, Rădulescu avertizează că aceste așteptări au fost nerealiste și că, în mod inevitabil, piața a corectat această euforie excesivă.

„Pe 25 februarie, zvonurile privind un proces de la New York care ar fi dat aripi tranzactiilor in bitcoin erau tot mai insistente, asa ca pretul celui mai popular crypto a crescut vijelios, de la 51.700 USD, pentru a atinge un maxim de peste 73.000 USD pe 13 martie (dupa ce, intr-adevar, decizia tribunalului din New York fusese favorabila jucatorilor la crypto). De atunci au trecut 6 luni.

Fluctuatiile de montagne russe nu s-au potolit, dar “ceva” i-a facut pe jucatori sa nu mai plateasca peste 70.000 USD pentru a cumpara un nimic. Acum, pretul se invarte undeva sub 60.000 USD, miscarile zilnice sunt tot de ordinul miilor de dolari, dar este prima data cand se contabilizeaza o scadere de vreo 3000 USD fata de cotatia de acum 6 luni. Adica, cine a sperat ca decizia tribunalului american va da aripi crypto s-au fript. Nimic nu poate produce decat tot nmic. Fluctuatii sunt si pe bursele adevarate. Doar ca acolo incasezi dividende, cu care pleci acasa. La crypto ai doar satisfactia jucatorului de la loto. Unii castiga.

Toti platesc comisioane. De bucurat se bucura cu adevarat doar traficantii de droguri, racketii, evazionistii si alti infractori care pot transfera sume considerabile fara a putea fi detectati cu nume si prenume. Asa ca joaca merge inainte. Doar ca cine spera ca se va imbogati din crypto ar trebui sa isi cam ia gandul”, a scris Eugen Rădulescu.

