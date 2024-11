Escrocherie uriașă la mașinile second-hand. Piața auto din România, printre cele mai puțin transparente din UE

Mișcarea nerestricționată a mărfurilor este unul dintre avantajele de bază ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, acest fenomen creează și spațiu pentru concurență neloială și activități frauduloase. Potrivit carVertical, cea mai mare companie din Europa de date despre mașini second hand, doar fraudarea odometrelor aduce pagube de miliarde de euro cumpărătorilor de mașini de pe bătrânul continent. Datele internaționale sunt singura protecție redutabilă pentru cumpărătorii de mașini second hand și pentru dealerii cinstiți. Compania estimează că ponderea mașinilor rulate al căror odometru a fost modificat a scăzut de la 5,2% în 2023 la 4,9% în acest an.

Bazele de date internaționale pot să limiteze fenomenul

Rezolvarea problemei fraudării odometrelor nu este o sarcină ușoară. Mașinile rulate traversează întreaga Europă, migrând în general de la Vest la Est. Matas Buzelis, expert auto, subliniază că ori de câte ori un vehicul este importat de persoane care au moralitate îndoielnică, aceștia încearcă să-și mărească marjele de profit, deseori dând înapoi kilometrajul sau ascunzând daunele suferite în trecut de mașinile pe care le vând.

Compania de date auto carVertical a măsurat în unele țări care este suma de bani plătită în exces pentru vehiculele care au odometrul manipulat. Anual, numai în Polonia șoferii plătesc în plus cel puțin 1,1 miliarde de euro, urmați de cumpărătorii de mașini second hand din Franța care plătesc pe mașini cu 0,8 miliarde de euro mai mult decât ar fi trebuit să plătească în mod normal. Cumpărătorii din Italia cheltuiesc peste 720 de milioane de euro pe mașini la mâna a doua care au avut kiloemtrajul dat înapoi. Dar acestea sunt doar 3 piețe ale Uniunii Europene și avem de luat în considerare și alte piețe și mai mari.

Piața second-hand din România, printre cele mai puțin transparente din UE

Nevoia clienților pentru o mai mare transparență transformă gradual piața de mașini second hand, deși progresul este mai lent în unele regiuni, în special în Europa de Est. Indicele de Transparență a Pieței de Mașini Rulate din 2024 a arătat că Ucraina, Letonia, Lituania, România și Estonia rămân printre cele mai puțin transparente piețe din Europa, păstrându-și clasările scăzute de anul trecut.

„Datele ajută la evaluarea stării unei mașini și fac deciziile de cumpărare mai ușoare ca niciodată. Faptul că ne-am bazat servicul pe surse de date sigure și de încredere s-a dovedit a fi o miscare câștigătoare. Cea mai bună parte este că nimeni nu poate edita sau șterge informații despre o anumită mașină. Acest lucru creează un factor de descurajare puternic împotriva fraudei. Escrocii știu deja că nu pot manipula istoricul vehiculelor lor deteriorate,” - spune Buzelis, expert auto carVertical.

Nivelul de transparență din piața mașinilor second hand le dă de multă vreme dureri de cap politicienilor și factorilor de decizie, dar până acum nu a existat nicio soluție care să aducă schimbări majore. Potrivit lui Buzelis, abia dacă au existat încercări timide de a combate escrocii. Acest lucru a creat o cerere puternică pentru produse digitale, bazate pe date cum ar fi verificările istoricului vehiculelor.

„Combaterea fenomenului de fraudare a odometrelor nu este o sarcină ușoară. Mecanicii amatori sau cumpărătorii experimentați mai pot găsi dovezi ale unui kilometraj dat înapoi, dar cei fără experiență se află într-o poziție destul de vulnerabilă. De multe ori cumpărătorii de mașini la mâna a doua ajung să realizeze că starea reală a mașinii pe care au achizitionat-o este departe de așteptările pe care le aveau. În acest context, valorificarea datelor internaționale actualizate despre kilometraj, daune, foști proprietari și înmatriculări din peste 40 de țări poate fi utilă, în special pentru cei care au folosit verificarea istoricului doar pe piețele lor locale, pline cu vehicule importate”, explică Matas Buzelis de la carVertical.

