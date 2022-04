Ernest, reproșuri din partea fiului său: Cu lacrimi în ochi, mă întreba de ce trebuie să plec

"Relația mea cu Alex este dinamică, imprevizibilă, magică, minunată. Uneori e cu scântei, alteori ne înțelegem din priviri. E un copil minunat, care dăruiește multă iubire. Încerc să fiu echilibrat în relația cu el, oricât aș vrea să-l protejez sau să-l apăr. Să-l las să fie el însuși. Să nu-i impun ceva, chiar dacă uneori mi-e greu să nu fac asta, pentru că, nu-i așa?, noi, părinții, știm ce e mai bine pentru el. Îl cert când trebuie certat și nu-l menajez de realitatea uneori dură a vieții. Stai foarte mult plecat de acasă, spuneai la un moment dat că aveai filmări de dimineața până seara…", a spus Ernest într-un interviu pentru viva.ro.

"Îmi spunea să nu mă mai duc la muncă, că are el niște bănuți în pușculiță"

"Uneori îmi reproșează asta (n.r. că nu petrec mai mult timp împreună). Când era mai mic, se ținea de mine și, cu lacrimi în ochi, mă întreba de ce trebuie să plec. Îmi spunea să nu mă mai duc la muncă, că are el niște bănuți în pușculiță. Dragul de el! Și acum încearcă să mă șantajeze emoțional când plec la filmare, dar a învățat că acest aspect face parte din viață și știe că voi compensa în ziua următoare. Tot timpul liber pe care îl am îl petrec cu el. Facem câte în lună și în stele. Tot ce ne trece prin cap. Despre reproșuri, ele nu funcționează. Mai ales în „meseria de părinte din greșeli înveți", a mai spus Ernest.

"Nu avem scandal pe această temă"

Cât despre tehnologia care este peste tot și, din ce în ce mai mult, în viața copiilor, acesta a spus: "Încercați să păstrați un echilibru între modern și ceea ce azi e considerat învechit? Echilibrul, acest cuvânt frumos…. Conceptul e mai greu de pus în practică, dar, dacă ai avut un start bun, poți ajunge acolo. Alex nu ne-a văzut pe noi stând cu orele cu ochii în telefon sau tabletă. De mic am preferat să-l scot afară, la joacă. Cred că, până pe la vârsta de 4 ani, habar nu avea că există în casă tabletă. Alex are, în mare, o copilărie cum am avut-o și eu. Multă joacă în aer liber cu prietenii, în parc sau la bloc cu biciclete, trotinete, mașinuțe etc. Are acces și la tabletă și jocuri, dar nu în fiecare zi și nu nelimitat. A înțeles asta și, Slavă Domnului!, nu avem scandal pe această temă și nu e „dependent de tehnologie.

