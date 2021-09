Emanuel Ungureanu: USR și PLUS sunt mai despărțite ca niciodată. E foarte posibilă ruperea

Invitat telefonic la B1TV la emisiunea ”Dosar de politician”, Emanuel Ungureanu a venit cu informații din interiorul USR PLUS și a vorbit despre posibilitatea ca partidul să se rupă, după ce, în urma alegerilor interne, formațiunea va avea o nouă conducere:

„Nu știu ce vrea să facă domnul Cioloș, dar sigur că dacă reface aria, nu o reface și cu mine, e clar. Să fac un update, domnul Cioloș e de la PLUS, nu e de la USR“, a precizat deputatul Emanuel Ungureanu.

Silviu Mănăstire a intervenit: „Este un singur partid, nu e decizia luată?“

Emanuel Ungureanu: „Nu, nu este și niciodată nu o să fie. E ca iluzia că PNL nu e format din PDL și PNL.“

Silviu Mănăstire: „Aveți decizie în instanță că v-ați unit!“

Emanuel Ungureanu: „Înțelegeți care e nuanța, suntem mai despărțiți ca niciodată și nu cred că domnul Cioloș, dacă o să câștige, o să fie în stare să ne fuzioneze într-un fel sau altul. Deci, asta e ceea ce cred eu și ceea ce văd, după ce mi s-a întâmplat la Cluj și la Buzău. Aș fi ultra-naiv să cred că există o fuziune reală între cele două partide. Nu, este o concurență acerbă, iar dacă o să câștige domnul Cioloș e foarte posibil ca mulți parlamentari USR să se rupă de partid. Nu e o știre, e o realitate.“

Silviu Mănăstire: „Practic, spuneți că dacă o să câștige Cioloș și vrea să refacă parteneriatul cu PNL, rupeți partidul și mergeți cu Barna...“

Emanuel Ungureanu: „Aaa, nu, nu, nu am spus asta și nu are legătură una cu alta. În clipa în care domnul Cioloș câștiga s-ar putea ca el să meargă cu PLUS-ul, să nu intre la guvernare sub nicio formă, pentru că s-ar putea ca acest culoar să-i fie avantajos pentru candidatura la prezidențiale, dar s-ar putea câțiva URS-iști sau de la PLUS să meargă la guvernare cu altcineva decât domnul Cîțu. Ăsta e un scenariu de lucru care se poate lua în calcul.“

Silviu Mănăstire: „Deci se rupe USR, foarte interesant!“

Emanuel Ungureanu: „Este posibil...“

Cioloș: Există o posibilitate să nu votăm moțiunea de cenzură

Invitat la B1TV, Dacian Cioloș, lider USR PLUS, a precizat condițiile în care partidul său nu va vota moțiunea PSD:

„Votăm orice moțiune care poate să scurteze această agonie a premierului Cîțu care, din punctul nostru de vedere e terminat ca premier. El se comportă ca și cum ar avea majoritate, pune condiții. Păi, le reamintesc premierului și PNL-ului că nu au câștigat alegerile cu un procent care să le permită să invite sau nu alte partide la guvernare.

Există într-adevăr o posibilitate să nu votăm moțiunea și aceasta există de la început, adică PNL-ul să îi retragă sprijinul politic premierului Cîțu și să propună un premier capabil să formeze un guvern de coaliție care să aibă încrederea partenerilor. Acum, PNL-ul pune condiții. Să facă Guvern atunci, dacă pune condiții (...)“, a precizat, la B1TV, Dacian Cioloș (citește continuarea AICI).