Invitat la emisiunea 'Ce se întâmplă?' de la DC News TV, moderată de Răzvan Dumitrescu, Emanuel Ungureanu a declarat, în discuția despre situația de la Sectorul 1, că îl interesează ca 'doamna Armand să se țină de cuvânt și să administreze mai bine Sectorul 1. Noi am avut un conflict, nu e nimic ascuns aici.'

De ce s-a certat Ungureanu cu Armand

Întrebat 'de ce ați avut acel conflict', Emanuel Ungureanu a răspuns că 'pe chestiunea cu spitalele. Cred că nu i-a fost clar doamnei Armand ce am făcut noi, în patru ani, în zona de Sănătate. Noi am promis finanțare mai bună pentru spitalele din raza Sectorului 1 și, în general, în țară. Am promis o mai mare implicare a autorităților locale și până să se lămurească domnia sa cu privire la finanțarea acestor spitale, a dat mai multe semnale confuze în spațiul public. Inițial că nu le finanțează, iar apoi a înțeles că pe Legea 95 se poate face asta pe zona de utilități.

O mare problemă am avut-o cu demolarea celor două clădiri pe care eu le-am numit cotețe, din curtea Spitalului Grigore Alexandrescu. Le-am demolat doar după ce m-am pus într-o situație de conflict chiar și cu conducerea partidului meu. Nu am înțeles de ce nu putem să ne mișcăm mai repede. Ne-a luat șapte luni pentru o autorizație de demolare și construire, în condițiile în care una dintre clădiri era casată, nu mai putea fi readusă nici în zona de monumente, nici în zona de clădiri de patrimoniu. Niciuna dintre cele două clădiri nu avea acest statul.'

'M-am certat cu ea și cu partidul pentru o chestiune pe care noi am promis-o în campanie și pe care o vreau făcută ca la carte.', a subliniat deputatul USR PLUS.

'S-ar putea să nu mă mai vedeți în USR'

'S-ar putea să nu mă mai vedeți în USR până la sfârșitul acestui an.', a dezvăluit apoi Emanuel Ungureanu, la DC News TV, menționând că 'eu vreau să rămân consecvent' și că este o prognoză realizabilă.

'Am avut o discuție în Biroul Național, eu am fost foarte critic și cu doamna Mihăilă, care conduce Ministerul Sănătății.', a adăugat Ungureanu. Ulterior, el a explicat că, în Biroul Național, toată conducerea partidului l-a criticat pentru acest lucru.