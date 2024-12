eMAG: De la aer condiționat, la mașina de tocană și prețul papagalilor albaștri, căutarea nu se oprește niciodată 

În anul care se încheie, ei au fost atenți atât la produsele de bază, cât și la noile tehnologii care le fac viața de zi cu zi mai ușoară. Topul căutărilor pe eMAG este dominat de produsele din categoriile IT&C și electrocasnice. Produsele de îngrijire personală și uz casnic s-au numărat printre cele mai comandate.

Finalul de an i-a găsit pe clienții eMAG și cu posibilitatea de a căuta produsele dorite într-un mod nou și inovator, pe bază de fotografie sau cu ajutorul camerei telefonului direct din aplicație. Noua funcție îi ajută să descopere rapid opțiuni similare și să găsească articole relevante care altfel ar putea trece neobservate. Dat fiind că pe eMAG sunt peste 20 de milioane de articole, căutarea prin visual search îi ajută să descopere produse ale căror denumire sau descriere nu le este neapărat la îndemână.

Cele mai multe comenzi au fost plasate anul acesta din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov.

Topul celor mai căutate categorii de produse în 2024:

Aparate de aer condiționat

Căști wireless

Smartwatch

Frigidere

Lego

Aspiratoare

Telefoane

Televizoare

Air fryer

Topul celor mai comandate produse în 2024:

Detergent de rufe capsule Ariel All in One PODS Arctic Edition, 2x69 buc, 138 spălări

Servețele umede Huggies Pure, 10 pachete x 56, 560 buc

Servețele umede Pampers Fresh Clean, 12 pachete x 52, 624 buc

Aleza bebeluși, 60x60 cm

Șervetele umede Pampers Sensitive, 12 pachete x 52, 624 buc.

Lavetă microfibră Eco 40 x 40 cm, Cârpa Magică

Scutece-chiloțel Pampers Pants XXL Box Mărimea 5, 12-17 kg, 152 buc

Formula de lapte praf Topfer Bio Kinder Lactana, 500 g, de la 1 an

Gel spumant Bioderma ABCDerm, 1000ml

Cafea Boabe Lavazza Crema e Aroma, 1 Kg

Cele mai surprinzătoare căutări din 2024

Să se știe!

Nu vreau să dorm singur

Nu îmi place cum funcționează

Am luat medical

Program casa de pensii Mureș

Deschide comanda





Am întrebat la eMAG

Ce înseamnă o minusculă?

Cine a făcut buba?

Cum să cureți mobila din lemn melaminat?

Cât costă un gram de aur de 24k?

Cât costă un papagal albastru?

Ce-mi place cel mai mult la cum sunt eu?

Cine face seif în perete cum se cheamă?

Aparatură smart, care nu s-a inventat

Mașină de tocană

Mașină spălat vase Bosch care se deschide singură

Dispozitiv de înlăturare a părului de pe păsări

Respirator somn

Telecomandă fără fir pentru controlul aparatelor

Cadouri roz cu miros și ochi albaștri

Dicționar român englez cald

Perie roz cu miros

Ciolofan împachetat cadouri

Scoici de clopoțel de vânt

Brățară albastră cu ochii albaștri

Mireasă, caut rochie falsă

Inele tot degetul

Rochie de mireasă falsă

Calendar machiajuri

Ferme distopice

Gheare (picioare) pasăre kg

Set de câini cu tematică de Crăciun

Ferma de copi

Cal capacitate până la 20 kilograme

De toate de pinguin curte

Cărți apocaliptice





Cuci pe creier

Păstrător

Plasturiacila

Pentru Rinichi în cutie portocalie

Ceas cu cuc rotund de adulți

Brain wash

Decoratori originali

Huse scaune nunți Skoda

Tapet care seamănă cu gresie

Decor terapii

Pom cu floare albă cu miros

Husa are un spațiu special pentru depozitarea unui Apple Pen

Imagine foc

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al pieţei de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius în patru aplicații de comerț electronic (eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News