Elon Musk caută angajați. Oportunitate uriașă și pentru români: Nu ne pasă dacă ai studii și unde ai studiat

Într-un anunț postat pe rețeaua de socializare X, Elon Musk provoacă metodele tradiționale de recrutare de angajați, printr-o abordare inovatoare, notează Ziarul Românesc.

Miliardarul caută oamenii pentru un nou proiect, Everything App, despre care el crede că va revoluția modul în care utilizăm tehnologia în viața de zi cu zi. Everything App își propune să aducă împreună funcțiile unei mesagerii instante, ale rețelelor sociale, sistemele de plată și cumpărăturile online.

„Dacă ești un inginer software pasionat și vrei să contribui la construirea aplicației universale, te invităm să te alături echipei noastre trimițând cele mai bune lucrări ale tale la [email protected]. Nu ne pasă unde ai studiat, dacă ai studiat sau la ce companie „renumită” ai lucrat. Tot ce contează este să ne arăți codul tău.”, a scris fondatorul Tesla și SpaceX.

Anunțul a surprins prin faptul că Elon Musk nu a solicitat deloc experiență profesională, ci doar a cerut ca cei care aplică să aibă abilități practice dezvoltate și capacitate de a rezolva probleme. Mai pe scurt, meritocrație fără excepție.

Având în vedere că România este o pepinieră de prestigiu de personal pentru zona IT, mulți cetățeni români lucrând în prezent în Sillicon Valley, anunțul lui Elon Musk ar putea reprezenta o oportunitate uriașă pentru ei.

În trecut, miliardarul a explicat cum evaluează candidații pentru posturile din carul companiilor sale:

„Le pun întrebări despre cele mai dificile probleme pe care le-au rezolvat și cum le-au abordat. Acest lucru îmi permite să le evaluez gândirea și nivelul de abilități.”, a explicat Elon Musk.

Anunțul lui Elon Musk nu include detalii privind salariul sau condițiile de muncă, însă cei care au avut ocazia să lucreze cu el descriu atmosfera de lucru ca fiind intensă, dar inspirată.

Elon Musk este poate cel mai apropiat om de afaceri american de noul președinte Donald Trump. Miliardarul a fost surprins în culmea fericirii, luni, în timpul discursului de învestire în funcție al lui Donald Trump, când noul lider de la Washington a anunțat că „vom urmări destinul nostru în stele, trimițând astronauți americani să înfigă Stelele și Dungile (n.r. aluzie la drapelul SUA) pe planeta Marte”.

If you’re a hardcore software engineer and want to build the everything app, please join us by sending your best work to [email protected].



We don’t care where you went to school or even whether you went to school or what “big name” company you worked at.



Just show us your code.