Elena Lasconi, vot pentru schimbare la parlamentare, în ”ţara asta care de 35 de ani e condusă de politicieni incompetenţi”

Alegerile parlamentare 2024: "Am votat de aici de la Câmpulung unde a avut loc cea mai longevivă mişcare de rezistenţă împotriva comunismului şi sper să ne audă de acolo, de lângă îngeri, şi Elisabeta Rizea. Am votat cu încrederea că nu ne vom lăsa îngenuncheaţi, că vom rămâne liberi, vom gândi liberi. Am votat pentru România pe care o iubesc şi pe care sunt sigură că o iubiţi cu toţii.

La mulţi ani, România, la mulţi ani tuturor românilor! Este o zi foarte importantă astăzi, pentru că în Parlament se decid legi, avem legi importante pentru prosperitatea oamenilor, să le rămână mai mulţi bani în buzunar; importante pentru securitatea acestei ţări. Sunt extrem de importante aceste alegeri şi mă uit cu îngrijorare la ce se întâmplă în Georgia şi ar trebui să ne punem şi noi multe semne de întrebare. Am votat cu o echipă de oameni care chiar pot să facă schimbarea în ţara asta care de 35 de ani e condusă de politicieni incompetenţi şi ştiu că ei pot", a declarat, la ieşirea din secţia de votare, Elena Lasconi.

"Îi îndemn pe români să iasă la vot. Sper să fie aceste alegeri din acest an alegerile cu cea mai mare prezenţă la vot. Ştiu că au votat cam jumătate din persoanele cu drept de vot. Haideţi la vot pentru că acum putem să ne apărăm democraţia şi libertatea. La graniţele noastre sunt alţii care îşi apără libertatea şi democraţia cu arma în mână", a mai transmis Elena Lasconi.

***

Elena Lasconi a intrat în turul doi al alegerilor prezidenţiale, din partea USR, de pe poziţia a doua. Pe primul loc s-a situat Călin Georgescu, independent. Călin Georgescu (independent) a obţinut 2.120.401 voturi valabil exprimate, reprezentând 22,94%, iar Elena Lasconi (USR) - 1.772.500 voturi valabil exprimate, reprezentând 19,18%. Acestea sunt rezultatele de dinaintea renumărării decise de către CCR.

Preşedinta USR, Elena Lasconi, estimează că partidul ar putea obţine un scor de peste 20%, chiar 25%, la alegerile parlamentare de duminică. "Eu cred că am putea să depăşim 20%, chiar 25. E important să te documentezi şi după ce te documentezi să mergi la urne, pentru că eu cred în democraţie. Şi, în momentul de faţă, e o subminare gravă a democraţiei", a afirmat lidera USR

