Elena Lasconi, prinsă în offside. A spus că ar vota în Consiliul de Securitate ONU dacă ajunge preşedinte

Elena Lasconi, candidat USR la alegerile prezidențiale, a fost pusă în dificultate de o întrebare-capcană a jurnalistului Adrian Ursu, chiar în cadrul unei dezbateri electorale care o avea pe ea în prim-plan. Aceasta a spus că va vota în Consiliului de Securitate al ONU dacă se va pune problema condamnării și sancționării Israelului pentru victimele civile din Gaza sau din Liban, iar jurnalistul i-a amintit că România nu este membră, deci ea nu își va putea da votul dacă va ajunge președinte.

Ulterior, Adrian Ursu a întrebat-o care sunt totuși membrii Consiliului de Securitate al ONU, dar Elena Lasconi a fost pusă și mai mult în dificultate pentru că nu a știut să răspundă. Aceasta nu a știut să numească nici măcar membrii permanenți cu putere de veto asupra oricărei rezoluții a Consiliului, care sunt doar cinci: China, Federaţia Rusă, Franţa, Marea Britanie şi SUA.

"Ați repetat cred că de vreo trei ori că veți fi sigur președintele României, tocmai de aceea, de la ipoteza asta, haideți să pornim de la următoarele situații. Veți participa la reuniuni internaționale importante și să luăm câteva cazuri practice, spre exemplu participarea la Consiliul European și se pune problema votului pentru admiterea accelerată a Ucrainei. Votați pentru sau împotrivă? Veți participa la reuniunea Consiliului de Securitate ONU și se pune problema condamnării și sancționării Israelului pentru victimele civile din Gaza sau din Liban. Veți participa la reuniunea consiliului NATO și veți vota și acolo pentru sau împotriva admiterii imediate a Ucrainei?", a întrebat-o Adrian Ursu.

Întrebarea care i-a dat bătăi de cap Elenei Lasconi

"La prima și la a treia, da, categoric, pentru admiterea Ucrainei, dar eu aș milita foarte mult și pentru Republica Moldova, atât în Uniune Europeană cât și în NATO, iar în ceea ce privește ONU, acolo direcția va fi cea a partenerilor noștri americani. Astea sunt cele trei răspunsuri", a spus Elena Lasconi.

"Cum vor spune americanii așa veți vota, da?", a întrebat jurnalistul Adrian Ursu.

"Nu cum spun ei, gândesc bineînțeles și cu mintea mea, și nu numai cu mintea mea, dar noi trebuie să mergem pe linia NATO", a spus Lasconi.

"E bine să mergem pe linia americanilor din simplul motiv că noi nu suntem membri ai consiliului de securitate ONU, deci nu veți putea vota", a punctat Adrian ursu.

"Ok, bine. Nu le știu chiar pe toate", a răspuns Elena Lasconi.

"Apropo, în BRICS știați că sunt nouă state. Care sunt membrii Consiliului de Securitate ONU?", a intervenit din nou jurnalistul.

"Membrii trebuie să fie... Statele Unite cu siguranță, ăăăăăă... nu știu foarte bine asta și nu cred că este o problemă să nu știu ceva", a spus Lasconi, vădit confuză.

Lasconi: Președintele nu trebuie să le știe chiar pe toate

"Bine, BRICS era mai devreme, era la litera b, probabil vine și ONU mai încolo la lecțiile de politică externă", a spus ironic Adrian Ursu.

"Știți de ce era important BRICS-ul? Pentru că au fost și discuțiile cu Venezuela și a fost și discuția despre Turcia că ar vrea să intre în BRICS și mi se pare că e mult mai aproape de noi, și mi se părea periculos, tocmai din acest motiv știam foarte bine despre BRICS, iar președintele nu trebuie să le știe chiar pe toate pentru că are pârghii. Președintele e cel care vine cu viziunea, dar el se poate folosi de oamenii care sunt foarte bine pregătiți pe domeniile lor, are un minister al Afacerilor Externe, are consilieri la Cotroceni, deci președintele poate să se înconjoare de oameni care știu foarte bine treaba asta", a încercat să iasă din încurcătură Elena Lasconi.

