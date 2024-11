Elena Lasconi, despre relația cu Israelul dacă va ajunge președinte

UPDATE: ”Nu cred că este înțelept să întrerupem relația cu Israelul. Trebuie să vedem și care este impactul unei astfel de decizii. Nu luăm o decizie curajoasă doar de dragul de a face asta. Dar nu sunt de acord să văd crime, copii morți” a fost declarația Elenei Lasconi.

---

Însă, declarația sa a fost apreciată diferit în platoul RomâniaTV, dat fiind că Elena Lasconi a spus înainte ”Sunt mamă, o crimă este o crimă și nu ne putem ascunde. Da, avem nevoie de mai mult curaj”, iar Marcel Ciolacu a fost întrebat despre situația în care, dacă va ieși președinte, Elena Lasconi ar putea rupe relațiile cu Israelul.

Așa cum era de așteptat, premierul a fost luat prin surprindere și chiar a făcut o pauză îndelungată înainte de a răspunde. El a explicat că deplasările sale în Orientul Mijlociu și întâlnirile cu lideri europeni au avut scopuri strategice legate de crizele de securitate. Marcel Ciolacu a precizat că el nu se poate rupe și că românii îl plătesc pentru a fi primul ministru al României.

„Aoleu! Haideți că m-ați blocat un pic! Domnule Ciutacu, nu am văzut declarațiile, nu aș vrea să le comentez prea mult. Știți bine că m-am deplasat de două ori în Orientul Mijlociu. (...) Era evident faptul că există o criză de securitate. Noi avem cea mai lungă graniță cu Ucraina, aproape 650 km, este un conflict și în Orientul Mijlociu. Nu întâmplător m-am deplasat și am avut întâlniri cu primul ministru al Franței și primul ministru al Marii Britanii care reprezintă două state care fac parte din Consiliul de Securitate, din cele cinci. Nu au fost plimbări ca să am anumite mofturi", a spus Marcel Ciolacu.

”Eu nu pot să mă rup! Pe mine, în primul rând, românii în acest moment mă plătesc să fiu primul ministru al României. Românii nu mă plătesc să fiu candidatul Partidului Social Democrat. Românii mă plătesc, în acest moment, ca să fiu primul ministru al României, iar eu îmi voi duce acest mandat până la capăt, până pe 21 decembrie când va fi investit alt guvern sau când se va termina mandatul guvernului pe care îl reprezint” a completat premierul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News