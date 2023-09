Elena Lasconi deschide lista USR la europarlamentare. Cătălin Drulă: O cunoști deja pe Elena. A făcut minuni în Câmpulung

”Am o veste pentru tine. Am propus astăzi Biroului Național al USR ca Elena Lasconi să deschidă lista noastră de candidați pentru alegerile europarlamentare de anul viitor și Biroul Național a votat această propunere.

O cunoști deja pe Elena. A făcut minuni în Câmpulung. În doar trei ani de mandat a început proiecte de peste 400 de milioane de lei. Asta înseamnă bugetul orașului pe 40 ani. 40 de ani în 3 ani.

Ne dorim să-i vedem energia, determinarea și profesionalismul și în Europa.

Alături de Elena, în deschiderea listei USR vor fi Dan Barna, Vlad Voiculescu și Vlad Botoș. O echipă puternică, de profesioniști care se vor bate pentru valorile noastre în Europa.

• Dan Barna este vicepreședinte ALDE Europa și fost viceprim-ministru al României, omul care a contribuit esențial la adoptarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

• Vlad Voiculescu este fost ministru al Sănătății, autorul PNRR pe Sănătate, cu o lungă istorie de activism la nivel european pentru apărarea drepturilor pacienților.

• Vlad Botoș este unul dintre cei mai influenți și activi europarlamentari români. Vlad urmărește absorbția fondurilor europene ca vicepreședinte al Comisiei de Dezvoltare Regională (REG), una dintre cele mai importante comisii din Parlamentul European.

Lista va fi completată de candidați aleși printr-un proces electoral intern de către colegii noștri în săptămânile următoare. Între 18 septembrie și 1 octombrie, fiecare membru USR se poate înscrie în competiție pentru a candida la alegerile europarlamentare. Campania electorală internă va avea loc în perioada 25 septembrie - 16 octombrie, iar alegerile se vor desfășura online între 9 și 16 octombrie.

Pe 20 octombrie, lista completă a candidaților USR va fi prezentată la Consiliul Alianței Liberalilor și Democraților Europeni, care va avea loc, pentru prima dată, la București.

USR continuă construirea polului de dreapta care va aduna forțele reformiste ca alternativă la corupția PSD-PNL și extremismul AUR. Lista comună pentru alegerile europarlamentare a polului de dreapta va fi finalizată după negocierile cu PMP și Forța Dreptei. Procesul electoral decis astăzi de Biroul Național se referă doar la candidații din partea USR.

Am încredere în Elena, am încredere în Dan, în Vlad V. și în Vlad B. Am încredere în toată echipa USR pentru europarlamentare. Și, mai presus de toate, am încredere că împreună vom construi schimbarea pe care România o merită” arată un comunicat USR, semnat de liderul de partid Cătălin Drulă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News