Edy Chereji, precizări despre Untold şi Neversea în 2021. Nou eveniment: concerte pe un vas de croazieră

"Noi facem tot ceea ce depinde de noi pentru a organiza cele două festivaluri: Neversea în luna iulie şi Untold în august. Iar croaziera de care menţionai e, practic, un al treilea moment de distracţie pe care-l oferim noi şi care nu are nicio legătură cu ceea ce se va întâmpla cu Untold sau cu Neversea. Este în luna septembrie, iniţial am vrut să-l facem în iunie, dar şi aici autorităţile maritime internaţionale au ajuns la concluzia că doar din luna iunie se va permite deschiderea acestor activităţi turistice şi cumva ne-am dorit să avem garanţia că fiind o experienţă pe care oamenii o aşteaptă şi o vor compara cu Untold, vom avea suficient timp să fim pregătiţi şi chiar personalul de pe vasul de croazieră să fie suficient de reantrenat pentru că au avut cu toţii o pauză de aproape un an.

Septembrie e o lună care pare să fie din ce în ce mai călduroasă şi în România, şi cu siguranţă că în Mediterana va fi suficient de cald. Din fericire pentru croazieră nu depindem de deciziile autorităţilor române,dar pentru celelalte două evenimente bineînţeles că aşteptăm cât mai rapid o decizie din partea autorităţilor. Ar fi de-a dreptul tragic să repetăm experienţa din 2020, atunci când ne-am aflat în situaţia ca la finalul lunii mai să nu ştim ce se va întâmpla în vară şi a trebuit să luăm noi decizia de a muta evenimentele în 2021", a declarat, la DC News, Edy Chereji.

VIDEO: