Edi Iordănescu, primele declaraţii după debutul la naţională: Mai bine că am pierdut acum

"Nu-mi doream să am problemele astea la primul joc, dar asta e situația. Un test foarte util din punctul meu de vedere. Din păcate, gândisem ceva, a trebuit să ne adaptăm la ce jucători am avut la dispoziție. Au fost lucruri care nu au funcționat, dar pentru mine a fost un meci util.

Pot trage concluzii cu staff-ul meu și știm unde putem lucra. Mi s-a părut că am intrat fără tonus, nu am avut mișcare suficientă, am cerut mingea doar la picior. Când am cerut în profunzime nu am reușit conexiunea. E clar că în prima repriză echipa nu a livrat suficient.

Am încercat la pauză să le dau încredere, să schimb anumite lucruri din punct de vedere tactic. Am avut o circulație a balonului mai rapidă, mai bună. Nu vreau să fac aprecieri nominale, cert e că au intrat foarte bine jucătorii de pe bancă. Astăzi am avut doi debutanți și sunt și alții la care ne uităm.

Sper că la meciul cu Israel să nu mai avem probleme de lot. Sper să producem rezultate, pentru că avem o serie de meciuri bune. Am putut să dorm înainte de meci. Eu pot să spun că sunt stabil din punct de vedere al încrederii, sunt liniștit, analitic, și în același timp extrem de realist.

Mă bucur că au fost lucruri negative acum, pentru ca în momentul în care începem partidele oficiale să avem rezultatele pe care ni le dorim", a spus Edi Iordănescu după meci, la Pro X.

Bouchalakis a marcat singurul gol

România a început bine partida cu Grecia. În minutul 7, Chiricheș a profitat de centrarea lui Cicâldău și a trimis periculos cu capul pe lângă poarta grecilor.

Grecii au semnat și ei două ocazii periculoase în minutele 10 și 15, ambele rezolvate de intervențiile bune ale lui Florin Niță.

Alexandru Mitriță a semnat cea mai mare ocazie a ”tricolorilor” din prima repriză. Mitriță a trecut de Mavropanos în interiorul careului și a șutat din unghi cu piciorul stâng. Balonul a trecut însă pe lângă poartă.

Giakoumakis a reușit să trimită balonul în poarta lui Niță, însă arbitrul asistent a anulat golul pe motiv de ofsaid.

Totuși, grecii au intrat la pauză cu un avantaj de un gol, după reușita semnată de Bouchalakis din minutul 39.

În repriza secundă, ”tricolorii” au fost mai periculoși și s-au apropiat mai mult de poarta elenilor. Maxim a recuperat un balon la jumătatea terenului și i-a pasat lui Răzvan Marin care a șutat de la distanță puțin pe lângă poartă.

Cea mai mare ocazie a României a fost semnată de Rus în minutul 70 când a trimis cu capul în bara porții lui Vlachodimos, scrie Digisport.

