Declaraţia a fost făcută în cadrul emisiunii "Ce se întâmplă", moderată de Răzvan Dumitrescu, la DC NEWS TV.

"Marea problemă pe care o are actualul Guvern, şi eu i-am scris cu o lună jumătate înainte celui care avea să devină prim-ministru şi l-am avertizat că marea lui problemă ca prim-ministru o vor reprezenta veniturile bugetare. Aveam deja semnale, încă din aprilie, că lucrurile nu merg deloc bine.

Cum arată lucrurile? Veniturile curente la 7 luni în 2022 erau 17,50%. În 2023, 16,50%. Sub anul trecut, în contextul în care avem creştere economică, fie ea şi mică. Ne uităm şi vedem. Venituri fiscale ca pondere în PIB. Anul trecut, la 7 luni, ai avut 9,8%, anul ăsta ai 9,2%. Şi hai să ne uităm acum cum arată lucrurile în structură. Venituri din impozit pe profit. Anul trecut ai avut 1,3%, anul ăsta ai 1,2%. A mers economia mai prost? Nu.

Ai nişte jucători economici pe care îi tolerezi în continuare, care fac aşa zise optimizări fiscale. Chiar înainte de Sfânta Marie, am luat o listă de vreo 100 de agenţi economici. M-am plictisit după ce am cumulat aşa cifrele de afaceri de anul trecut. Trecusem de 120 de miliarde şi mă uitam la impozite. Impozit pe profit zero, pierderi, pierderi, pierderi. Şi discutăm de foarte multe companii multinaţionale care beneficiază de protecţie în România şi pe care nu le calcă fiscul. Au avocaţi, au economişti foarte buni.

La impozitul pe venit, anul trecut am avut 1,4%, anul ăsta 1,5%. Prostimea. între care sunt şi eu, plătim şi o facem bine. TVA, 3,8% anul trecut, 3,6% anul ăsta. Suntem şi mai jos. Din motive de indisciplină financiară, toleranţă, şi pe alocuri comportamentul şmecheresc al statutului ca partener în economie", a declarat Dumitru Costin.

