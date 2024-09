Dubla crimă de la Constanța. Ce spun prietena și iubitul Denisei, una dintre tinere ucise de "Șacalul": Probabil că a crezut în prieteneia călăului

VEZI ȘI: Două femei, ucise după același tipar în Constanța. Principalul suspect este numit Șacalul. Cum a acționat

Au apărut detalii şocante despre individul reţinut pentru că ar fi ucis două femei pe litoral. Anchetatorii au găsit la el acasă bijuteriile uneia dintre victime. Concubina suspectului, care a fost şi ea reţinută, ar fi colaborat cu anchetatorii. Potrivit unor surse, chiar fiul acesteia, în vârstă de 15 ani, l-ar fi ajutat pe bărbat să care unul dintre cadavre.

Potrivit ultimelor informații, crimele au fost comise in perioada iulie-august 2024. Același suspect este bănuit de comiterea ambelor omoruri. Victimele aveau 26 și, respectiv 28 de ani. Trupul neînsuflețit al ultimei victime a fost găsit pe câmp. Celălalt cadavru se afla într-un apartament din Mamaia Nord.

Suspectul - Nicolae Mitrea, poreclit "Șacalul" - ar fi cunoscut drept hoț de mașini. Acesta locuia în concubinaj cu o femeie din Năvodari, în cazul căreia anchetatorii verifică dacă avea informații cel puțin despre a doua victima - despre Denisa. Locuinţa lui din Năvodari a fost percheziţionată timp de aproape zece ore, timp în care mai mulți criminalişti au căutat probe.

Potrivit surselor din anchetă, la necropsia victimelor nu s-a putut stabili cu exactitate cauza morții. Totuși, deocamdată se iau în calcul două ipoteze - otrăvire sau droguri. Acum se așteaptă rezultate toxicologice care să arate cum au fost omorâte cele două femei.

Ce spune iubitul și prietena Denisei

Între timp au apărut primele mărturii ale vecinilor femeii din Timișoara care a fost ucisă în Năvodari de bărbatul poreclit Șacalul, dar și a iubitului femeii. Prietena acesteia spune că Denisa se întorsese de curând de la mare și își lăsase copilul în vârstă de 5 ani acasă. Ulterior a revenit însă pe litoral și dorea să-și vândă mașina. Așa ar fi intrat în contact cu criminalul.

"Nu știu ce s-ar fi putut întâmpla. Din câte am văzut și la știri, mă gândesc că a fost o supradoză ceva de droguri, habar nu am, otravă, nu pot să îmi dau seama. Era un om săritor, era un om super fain și distractiv, și vesel, și bun. Denisa era un om prietenos și atunci probabil că a crezut în prietenia domnului, călăului" a spus prietena Denisei pentru Antena 3 CNN.

"A fost o legătură frumoasă între mine și ea. Urma să ne vedem acum de ziua mea, pe 17 septembrie. Am încercat să o sun, avea telefonul închis, l-am sunat pe un prieten comun și l-am întrebat dacă e adevărat ce s-a întâmplat cu Denisa și am zis că nu e posibil așa ceva, am închis telefonul, am încercat să sun în stânga și în dreapta", a povestit iubitul Denisei.

"Ieri am auzit că totuși este moartă săraca. Au căutat-o două săptămâni. Era fată cuminte, venea și o ajuta pe mama ei mereu la treabă. Noi tot am sperat că va veni acasă, că cine știe unde o ține izolată și poate scapă de acolo și vine acasă", a spus o vecină.

