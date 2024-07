Drone misterioase supraveghează antrenamentele soldaților ucraineni din Germania - reportaj Politico

Într-o locație secretă din afara capitalei germane, sute de soldați ucraineni participă la un curs intensiv de șase săptămâni care acoperă bazele războiului de tranșee și luptei urbane. În timp ce se antrenează, vehicule aeriene fără pilot neidentificate zumzăie regulat deasupra coronamentului copacilor.

Armata germană — care bănuiește cine trimite aceste drone — are un răspuns: în loc să intervină, ucrainenii sunt instruiți să integreze dronele potențial ostile în pregătirea lor, ca o pregătire pentru liniile frontului din estul Ucrainei, unde vor înfrunta drone rusești care încearcă să-i ucidă.

"Presupunem că cel puțin unele dintre aceste drone sunt dirijate cu intenții neprietenoase,” a declarat locotenent-colonelul Roland Bösker. Deși cerul era liber de drone în ziua vizitei Politico, trupele ucrainene priveau constant în sus în timp ce alergau către tranșeele improvizate sub un vacarm de focuri de mitralieră și grenade - toate oarbe.

Blocarea dronelor nu este ușoară. "Este, tehnic, imposibil să blochezi toate frecvențele care pot fi folosite pentru a dirija drone” a spus Bösker. Utilizarea tehnologiei de blocare a geo-fencing ar dezactiva și radiourile folosite pentru a comunica în zona de antrenament, iar spionii sofisticați vor găsi întotdeauna o cale de a pătrunde într-o astfel de zonă mare. "Compară-l cu armura unui tanc,” a adăugat Bösker. "Întotdeauna va exista un tip de muniție care poate perfora chiar și cea mai bună armură.”

Deși Bösker nu poate fi sigur că UAV-urile aparțin Rusiei, suspiciunea clară este că face parte din efortul Moscovei de a destabiliza și demoraliza aliații occidentali care susțin Kievul. Nu este vorba doar despre drone. Instructorii au fost contactați de străini în cadrul unor operațiuni suspectate de "capcană de miere", a mai spus el.

Exercițiile durează o zi întreagă, în orice condiții meteo, fac parte din Misiunea de Asistență Militară a UE în sprijinul Ucrainei (EUMAM Ucraina), înființată în 2022 cu scopul de a antrena 60.000 de soldați ucraineni folosind instructori din 24 de țări până la sfârșitul acestui an. Această fostă cazarmă militară din Germania de Est este unul dintre cele două centre majore utilizate. Al doilea se află în Polonia.

Dronele nu sunt o noutate pentru ucraineni. UAV-urile ieftine și de unică folosință, capabile să transporte camere și câteva kilograme de explozibili, au devenit o caracteristică majoră a războiului — folosite de ambele părți pentru a observa câmpul de luptă, a dirija focul de artilerie și rachete și a vâna tancuri, camioane și soldați individuali.

Nu există nicio modalitate de a imita condițiile unui război real în estul Germaniei, a spus un lider de pluton ucrainean de 30 de ani, folosind indicativul Krug — sau tankard — în timp ce își privea oamenii antrenându-se cum să se apere în tranșee. Recruților li se spune să dezvolte o conștientizare constantă a cerului de deasupra lor. "Trebuie să fie ca respirația,” a spus unul dintre instructorii Bundeswehr.

Dronele spion potențiale adaugă un pic de realism exercițiului de antrenament. "Modul în care abordăm problema este că integrăm dronele inamice în antrenament, spunându-le soldaților să fie constant în alertă,” a spus Bösker.

Soldații ucraineni din Germania variază în vârstă, de la tineri agili până la bărbați de 40 și 50 de ani. Legea de mobilizare a Ucrainei, care a fost recent modificată pentru a înrola persoane începând de la vârsta de 25 de ani — în loc de 27 anterior — înseamnă că soldații ucraineni tind să fie mai în vârstă. Indiferent de vârsta lor, aceștia sunt supuși unui antrenament intens de către instructori.

La zece minute de condus de la exercițiul de asalt al tranșeelor, un alt echipaj se află în prima zi a unei sesiuni de antrenament de luptă urbană de patru zile. În afara unui hotel al gării, parte a unui mediu urban de antrenament destinat exercițiilor militare, patru soldați ucraineni de vârstă mijlocie își țineau stângaci puștile în timp ce se pregăteau să lanseze un raid surpriză, sub privirile atente ale instructorilor lor. În plus față de complexul gării, micuțul oraș de antrenament include un birou de călătorii, un bloc de apartamente și o fermă — perfect pentru practică, chiar și sub ploaie torențială.

De obicei, asaltul unei zone urbane ar necesita aproximativ 16 soldați și luni de antrenament, dar speranța este că nivelul ridicat de motivație al ucrainenilor, care vor înfrunta în curând gloanțe reale, obuze și drone, îi va încuraja să asimileze rapid elementele de bază, au spus instructorii.

Înapoi în confortul unei camere de recreere din cazarmă, colonelul german Niels Janeke a spus că nu acesta este războiul european pentru care se aștepta să se pregătească. "Trebuie să recunosc, sunt un războinic al Războiului Rece,” a spus Janeke, care este responsabil cu supravegherea sitului de la o bază din regiunea Brandenburg. "Dar să revin la acest război convențional în Europa — nu mi-aș fi imaginat asta”.

Antrenamentul soldaților ucraineni este un proces bidirecțional. În timp ce ucrainenii acumulează cunoștințe de la instructorii internaționali, Bundeswehr-ul își dă seama și cum războiul care face ravagii la 2.000 de kilometri spre est ar trebui să transforme propria abordare a luptei. De exemplu, armata se asigură acum că soldații săi sunt corect camuflați și rămân separați pe câmpul de luptă pentru a evita să devină o țintă tentantă pentru drone.

