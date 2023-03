”Dragostea mamei, unde ești?". Andreea, o tânără româncă din Italia este de negăsit de un an de zile

Urmele ei s-au pierdut pe 12 martie 2022, zi în care a fost văzută pentru ultima oară îndepărtându-se pe Montecarottese, după o noapte petrecută în rulota din curtea unei ferme, alături de proprietarul Francesco, prietena ei Aurora și iubitul Simone Gresti, singurul suspect.

Din acea noapte a început coșmarul părinților săi: o fiică a dispărută fără niciun indiciu, multe întrebări și puține răspunsuri. După raportul de dispariție, au început imediat căutările, pe uscat și pe mare, în telefoanele mobile și computerele tinerei campioane la tir, printre mărturiile celor care au cunoscut-o și ale celor care au fost în compania ei înainte de a dispărea. De la ipoteza unei crime, până la ipoteza unui accident tragic, autoritățile continuă să urmeze orice pistă care ar putea duce la găsirea Andreei.

Noaptea dispariției

Dacă există un punct de plecare, acesta este, fără îndoială, noapte dintre 11 și 12 martie anul trecut și relația cu iubitul ei Simone Gresti, 44 de ani din Moie di Maiolati Spontini, cercetat pentru ipoteza infracțiunii de răpire.

El ar fi fost ultimul om care a văzut-o în viață: conform poveștii sale, în acea seară cei doi ar fi avut o ceartă aprinsă, în care bărbatul i-ar fi furat telefonul mobil Andreei, care ar fi plecat apoi la prima lumină a dimineții, singură și pe jos, fără telefon sau bani.

Multe întrebări încă nerezolvate privesc chiar în acea seară și telefonul mobil al tânărei de 28 de ani: ar fi mai multe mesaje șterse, precum și două apeluri făcute către tatăl ei în Spania.

A trezi suspiciuni și temeri sunt mai presus de toate niște mesaje trimise părintelui în miezul nopții, dintre care unul scria: ”Am avut probleme”. În conversațiile cu alți prieteni, tânăra de 28 de ani a spus că vrea să-și schimbe viața și, de asemenea, a vrut să se distanțeze de bărbatul de 44 de ani cu care avea o relație. Acel bărbat care, momentan, rămâne singura persoană înscrisă în registrul suspecților.

Mama Andreei, la un an de la dispariție: "Iubire, unde ești?"

Între timp, mama Andreei a lansat un nou apel disperat. Georgeta Croceanu nu s-a resemnat și continuă să spere că fata ei, oriunde s-ar afla, se va întoarce acasă într-o zi, potrivit Observator News.

"Dragostea mamei unde ești? Te caut de un an și nu știu ce să fac, e imposibil să dispari așa. Ne-am despărțit cu promisiunea că ne vom auzi și ne vom vedea a doua zi... și apoi? Din păcate, sunt sigură că cineva te-a rănit. Fac un apel la cei care știu și nu vorbesc: eliberează-ți conștiința, vorbește, ajută o mamă disperată să-și găsească fiica. Aș da tot ce am pentru a mai petrece o oră cu ea. Fie ca cei responsabili să sufere așa cum sufăr eu, să ajungă ei în iad. Iubirea mea, mama te iubește atât de mult … și încă sper că va veni o zi când te voi putea îmbrățișa din nou", este strigătul de ajutor al Georgetei Croceanu, mama Andreei Rabciuc.

Andreea Alice Rabciuc are 1,68 metri înălțime, ochi căprui, păr șaten. Când a dispărut, tânăra ar fi fost îmbrăcată cu o geacă albă, o bluză gri cu un desen Tom & Jerry și blugi cu același imprimeu. Avea încălțăminte de culoare albastră și purta un rucsac mic, verde fluorescent. Tânăra de 27 de ani are diverse tatuaje pe corp și pe degetele mâinii stângi. Cine a văzut-o sau are informații despre fată este rugat să anunțe Poliția.

