Dovada abuzului de putere în cazul investiției din Mamaia făcută de Alin Bucur. Inspectorii care se opun celei mai râvnite destinații turistice din România / video

Dar așa cum este la noi... trebuie să existe tot felul de blocaje când vine vorba de investiții. Hristu Uzun, fostul director al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, a sugerat că au fost presiuni de Autoritatea Națională să acționeze împotriva lucrărilor realizate de Alin Bucur, în special pentru depășirea unei zone nisipate. A confirmat primirea unor telefoane în acest sens.

După declarațiile lui Hristu Uzun, am trimis o solicitare către Apele Române, dar nu am primit niciun răspuns. Întrebările noastre au fost:

Hristu Uzun a recunoscut că au fost presiuni de la centru să acționeze împotriva lucrărilor realizate de Alin Bucur. Puteți oferi detalii despre acest aspect? Ce presiuni au fost exercitate? Ați făcut verificări? Cine are interes pentru plaja Caelia?



De ce există interes special pentru această plajă?



Care sunt motivele pentru blocarea proiectului Caelia?



Ce măsuri sunt luate de Apele Române pentru a asigura transparența și corectitudinea în gestionarea unor astfel de proiecte?

Tăcere totală din partea Apelor Române...

Investitorul Alin Bucur se luptă cu morile de vânt. Ba mai mult decât atât, altă țară l-a contactat pentru a face acest proiect... dacă în România nu se poate pentru că - după cum bine se pare - deranjează interesele cuiva.

„Deocamdată nu le-am dat niciun răspuns. Este dureros pentru mine să fiu contactat de alte persoane. Mă așteptam să se sesizeze cineva din țara mea la un asemenea proiect și să se sesizeze asupra abuzurilor care se fac! Este un proiect cu impact major asupra turismului și asupra Constanței și stațiunii Mamaia. Este un proiect vital pentru Constanța. Am reușit să construim o piscină din lemn fără să aducem prejudicii mediului, fără să aducem prejudicii profilului de plajă, fără să aducem vreun prejudiciu nimănui. Este o construcție ușoară, nu s-a turnat un gram de beton. Și totuși... cineva ne blochează”, a spus Alin Bucur la DC News care a zis ca în ultimele luni, a avut și cinci controale pe zi. Cu toate acestea... în registrul de control au semnat... doar trei instituții! Cu alte cuvinte... au venit ilegal în control. Când Alin Bucur le-a zis să semneze în registrul de control, s-au opus. Obligativitatea semnării era tocmai pentru a încuraja hărțuirea. Practic avem de-a face cu abuzuri ale inspectorilor.

„Florin Boștină, șef control la Apele Române, cu acordul directorului Sorin Lucaci, pe 2 aprilie, a ajuns la mine în șantier. N-a vrut să semneze în registrul unic de control, dar avem aici ordinul lui de deplasare, semnat de Sorin Lucaci! De ce nu a vrut să semneze? Pentru că... nu a vrut”, a spus Alin Bucur în timp ce arăta, către camera de filmat, documentul.

„În 2023 am câștigat licitația, am plătit banii, în 2024 am avut toate avizele, iar domnul Boștină a venit - prin domnul Lucaci - să-mi ceară rezilierea contractului. Dacă este posibil așa ceva...”, a mai spus Alin Bucur care a subliniat că este un abuz de putere.

Situația prezentată în legătură cu proiectul plajei Caelia ridică probleme grave legate de modul în care statul român tratează investițiile private, în special cele care ar putea avea un impact pozitiv asupra economiei și turismului. Din declarațiile lui Alin Bucur și Hristu Uzun reiese clar că există un nivel ridicat de interferență și presiuni asupra acestui proiect, ceea ce evidențiază o problemă sistemică în gestionarea investițiilor, în special pe litoralul românesc.

Este îngrijorător faptul că un proiect ecologic și modern, care ar putea revitaliza turismul din zona Constanței, se confruntă cu blocaje venite din partea unor instituții de stat, în loc să fie sprijinit și promovat. Aceste blocaje sugerează fie existența unor interese ascunse. Hărțuirea cu multiple controale, mai ales dacă unele au fost neînregistrate oficial, indică un abuz de putere și o încercare de intimidare a investitorului, ceea ce descurajează dezvoltările viitoare.

Aceste situații subminează încrederea în capacitatea statului de a susține inițiativele private și de a promova dezvoltarea economică. În loc să încurajeze inovația și investițiile ecologice, pare că statul acționează contrar interesului public, blocând oportunități care ar putea transforma litoralul românesc într-o destinație de top.

