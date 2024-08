Două motive pentru care românii vor să fie proprietari, nu chiriaşi. Cum e mai bine să cumperi o casă, cash sau cu credit?

Tranzacţiile cu proprietăţi de retail şi cele cu proiecte industriale au fost motorul pieţei locale, reprezentând 90% din volumul total, în timp ce birourile au avut o pondere de doar 4%, se menţionează într-un comunicat al companiei.



La nivel regional (România, Polonia, Cehia, Ungaria şi Slovacia), volumul tranzacţionat în primul semestru a fost de 3,26 miliarde de euro, în creştere cu 40% comparativ cu perioada corespunzătoare din anul anterior. Polonia a avut o creştere de 113%, în timp ce piaţa din Cehia a înregistrat un avans de 19%. În schimb, Ungaria a consemnat o scădere de circa 33% a tranzacţiilor cu proprietăţi generatoare de venituri, iar în Slovacia reducerea a fost şi mai accentuată, de 73%, scrie Agerpres.

Două motive pentru care românii vor să fie proprietari, nu chiriaşi

Şerban Trâmbiţaşu, unul dintre cei mai cunoscuţi agenţi imobiliari din România, a explicat în cadrul unui podcast de ce românii vor să fie proprietari, nu chiriaşi, dar a indicat şi care ar fi cea mai bună metodă de a investi în imobiliare.

"Din punctul meu de vedere, nu e nicio diferenţă între cei care stau în chirie şi cei care plătesc rate. Pentru că tot e de plată o taxă lunară pentru a putea sta în acel loc. Eu am stat în chirie mulţi ani. Am plecat de la părinţi la 21 de ani şi am stat în chirie până la 33 de ani. Cu familia am stat 5 ani în chirie. Şi am investit în chirie. Îmi permiteam să îmi iau un credit ipotecar, dar nu am vrut, pentru că nu ştiam exact cum merg lucrurile pe viitor în meseria mea. La chirie, dacă nu îmi mai permiteam, la revedere, ne-am strâns mâna. Mi-am luat o chirie modică, într-un apartament distrus. Eu dădeam 500 lei pe un apartament care în mod normal se închiria cu 1500 lei. L-am renovat, i-am dat o faţă, l-am făcut drăguţ, şi am stat acolo 5 ani de zile. Nu simţeam chiria. Ştii cât de relaxat am fost? Şi e bine să faci aşa. Nu contează unde stai, atât timp cât te culci liniştit, fără grija zilei de 15, când vine rata sau chiria.

Cum e mai bine să îţi cumperi, cash sau credit? E bine oricum, atât timp cât modul de achiziţie nu îţi schimbă viaţa. Să zicem că ai 100.000 euro, banii tăi, munciţi, strânşi, cu greu. Eu nu recomand ca omul să îşi ia de banii două-trei camere. Recomand ca o parte dintre banii ăia să meargă spre un avans, să îşi facă omul credit, iar cu restul banilor să facă ceva pentru a-şi îmbunătăţi venitul. Să investească în el, în ce ştie el să facă. Să ai casa ta, să fii proprietar, e din mentalitate, aşa a rămas.

Sunt două motive pentru care românii vor să fie proprietari. În primul rând, se dădeau case în trecut. Şi a rămas mentalitatea asta, că trebuie să ai casa ta. Şi mai e o chestie. După 1990, s-au construit foarte multe case mari. Cine a avut trei copii, a făcut casă parter + 3 etaje. Toţi ăia vin să le vândă acum. Am o grămadă de oameni cu case pe trei niveluri, de 400 metri pătraţi. Erau complexaţi că atunci când erau tineri nu au avut, şi le-a ieşit. Aiurea, copiii nu rămân niciodată cu tine. Şi vor jumătate de milion de euro pe ea. Cine dă atâţia bani pe o casă din 2005? De acolo vine asta cu a fi proprietar. Românii au fost mereu proprietari.

La nemţi, spre exemplu, moda e să fii chiriaş.

Al doilea motiv e că se spune că la noi la pensie nu îţi permiţi să fii chiriaş. Şi cumva înţeleg, din punctul ăsta de vedere.

Eu aş sta chiriaş toată viaţa. Dar chirie cu cap. Te chinui un pic la început. Ideea e să fie chiria cât mai mică!", a declarat Şerban Trâmbiţaşu la podcastul Celebru Și Părinte.

