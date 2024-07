Două mâncăruri românești care impresionează mereu străinii. Narcisa Lungu: "Soțului meu italian îi plac foarte mult"

Narcisa Lungu spune că inclusiv operele pe care le realizează conțin elemente de tradiție din România, datorită acumulării de cunoștințe și per ansamblu a educației primită acasă.



"Prin picturile mele, pot spune că împletesc ceea ce am învățat, ceea ce am acumulat pe traseu. Pot spune că toate amintirile mele de acasă, din viața pe care am avut-o în România, explodează în tablourile mele. Educația pe care am primit-o acasă, dar și traseul pe care l-am făcut în Italia m-au ajutat să perfecționez arta pe care o desfășor astăzi.



Suntem în străinătate o comunitate de artiști. Sunt câțiva pictori pe care eu îi cunosc personal. Colaborăm, eu am colaborat în anumite proiecte cu un pictor care se numește Mihai Otelecan. Am avut o cooperare foarte bună. Am avut o expoziție care s-a numit în traducere "Puncte de vedere și altceva" care s-a desfășurat foarte bine. Am avut aprecierea publicului italian, am avut susținerea autorităților și am avut și sprijinul comunității românești și a presei românești.



Nu am avut curajul să solicit sprijinul autorităților românești din Italia pentru că mi se pare o temă delicată. Nu știu dacă e necesar să solicităm sprijinul autorităților românești pentru o expoziție de artă. Ar fi frumos, poate în viitor vom putea colabora. Am văzut că alți artiști români au avut ocazia să expună în sediile ambasadelor, ale diverselor instituții românești, am observat pe internet. Noi nu am avut ocazia, poate în viitor vom putea expune," a spus Narcisa Lungu în emisiunea Tradiții românești în diaspora, moderată de Flaviu Predescu.





Papanașii și micii prind rapid la italieni





Artista spune că în viața de zi cu zi mâncarea românească este cea care îi aduce aminte de casă. Povestește că soțului său italian îi plac foarte mult papanașii și micii românești, pe care îi pregătește de fiecare dată când are ocazia.



"Vă pot spune că mâncarea de acasă îmi place foarte mult. De câte ori am ocazia, gătesc sau cumpăr alimente românești pentru că mi-e dor de casă și când îmi vine dorul de casă primul lucru pe care-l fac este să mă duc să cumpăr alimente românești sau să pregătesc ceva. Vă pot spune că soțul meu este italian și adoră papanașii și micii. Deci i-am transmis pasiunea mea pentru bucătăria românească. Evident că le-a gustat și nu putea să nu se bucure de ceea ce a gustat. În afara bucătăriei, sunt diferite evenimente, diferite tradiții pe care încercăm să le păstrăm și să rămânem în contact. De exemplu, acum doi ani, am organizat alături de aceiași participanți ai comunității românești un eveniment pentru a celebra ziua națională a României. Încercăm să rămânem cât de cât conectați la sărbătorile de acasă, să participăm si noi așa cum putem, prin a marca prezența noastră. Vă dați seama că e o mare bucurie atunci când reușim să facem ceva care să ne unească și să ne permită să ne bucurăm, ca și cum am fi acasă. Au venit și alți oameni din Italia să vadă ce am organizat, cum ne manifestăm. Au venit anumite persoane din cadrul asociației Belle Arte," a mai spus Narcisa Lungu.



Puteți vedea întregul interviu mai jos:

