În cadrul emisiunii „Miercurea Neagră“, la DC News, Diana Tache a făcut referire la dosarul Otopeni și a venit cu dezvăluiri mai puțin cunoscute despre interceptările care s-au făcut și toți actorii implicați în acest proces:

„Eu văd trei dosare destul de mari. Plec de la teza că procurorul de caz este un procuror care pe vremea lui Kovesi se antrena ca să facă acum cu lejeritate lucrurile astea. Nici pe vremea binomului nu erau ne-anonimizate ordonanțele. Făceam rost cu greu de ordonanțele ne-anonimizate. Aici totul a fost la vedere, din prima zi. Eu văd trei dosare pe curs, cele două despre care a vorbit domnul Ciuvică, plus un al treilea. Nu au cum cei care au fost interceptați, s-au înregistrat între ei, șamd, să vorbească despre terți și eu ca procuror să nu solicit - că tot vorbeam de ordonanțe de interceptare sau mandate de siguranță națională - și referire la terții despre care se tot discuta. Îmi este foarte greu să cred că nu există celălalt dosar care vizează spectrul politic.

Vorbim de dosarul care vizează Rombprest-ul, dosarul care are legătură cu speța pe care am comentat-o cu toții de o săptămână și dosarul cu politicienii care încercau cumva să regleze acest tip de intermediere pe care se băteau denunțătorii ăștia. Sunt mulți denunțători în poveste și nu doar că aveau tehnică pe ei, ci avea înregistrări făcute dinainte și când s-au dus la DNA s-au dus cu stick-urile: Bună ziua! / Bună ziua! / Aș vrea să fiu denunțător în următoarea cauză! Ia uitați-vă acum 2 ani ce am înregistrat eu.“, a spus Diana Tache.

„Stați puțin, că asta e o informație pe care ne-o oferiți. Oamenii se înregistrau unii pe alții și aveau înregistrările dinainte să poarte tehnica DNA“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Înțeleg că așa s-a construit acest dosar. Principalii denunțători din această cauză erau deja pregătiți pentru bătaia între găști pe care am tot comentat-o și o vedem, după care s-au dus deja pregătiți la DNA cu tot ce aveau, chiar cu un an înainte, la începutul anului 2021“, a adăugat Diana Tache.

„Deci ne spuneți că în ordonanța de reținere de 384 de pagini, pentru cei 4, n-am văzut nimic, asta ne spuneți?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Absolut! N-ați văzut nici cea de-a treia bucată, la care fac eu trimitere. Mie îmi este foarte greu să cred că toți politicienii la care făceau referire oamenii ăștia nu au fost înregistrați telefonic, ambiental și așa mai departe și nu a fost lucrarea făcută în forma calificată sau nu în care eram obișnuiți să se întâmple genul ăsta de cauze. Îmi e foarte greu să cred că se discută încontinuu de un politician, doi sau trei și pe ei să nu se ia mandate“, a spus Diana Tache.

