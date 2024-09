Donald Trump Jr.: I-am zis tatălui meu că acesta a fost cel mai șmecher lucru pe care am văzut vreodată să-l facă cineva

Donald Trump Jr. a participat astăzi la conferința „Trump Business Vision”, vorbind mediului de afaceri de la București despre teme esențiale pentru dezvoltarea economică și despre parteneriate strategice. În acest context, a discutat cu jurnalistul Niels Schnecker despre finanțarea campaniei prezidențiale din SUA, despre momentele critice din familia Trump și pericolul stângii radicale.

„Există un potențial pentru estul Europei. Vedem că lucrurile nu mai au foarte mult sens în vestul Europei, tocmai de aceea estul este cel care are acum această oportunitate”, a declarat Donald Trump Jr. reporterilor de la România TV imediat după ce a ajuns în România.

Donald Trump Jr., despre rădăcinile Kamalei Harris

Niels Schnecker: Numele tău este Trump, nu am cum să nu vorbesc despre unele chestiuni ale alegerilor, așa că încerc să înțeleg. A fost o campanie în care s-a luptat din greu, tatăl tău a muncit foarte mult în ultimii doi ani pentru a lupta împotriva lui Joe Biden, iar acum, dintr-o dată, o avem pe Kamala Harris. În acest moment, odată cu apariția Kamalei Harris, cel puțin pentru mine, s-a pus problema cât de mult este ea un experiment al neomarxismului, cât de stângistă este ea.

Donald Trump Jr.: Ea este fiica unui profesor marxist, doar ca să fie clar: „Așchia nu sare departe de trunchi”. Dacă ești fiica unui profesor marxist, dacă ești considerată cea mai de stânga persoană din Senatul Statelor Unite, dacă ești politician de carieră din San Francisco, există șanse mari să fii un stângist radical. Ea este de stânga, asta este. Mass-media, giganții din tech și democrații încearcă să o ilustreze ca pe o moderată.

Niels Schnecker: De acord. Cu toate acestea, aproximativ 50% din publicul american, conform sondajelor, înclină spre Kamala Harris. Cum a ajuns „The home of the brave” în punctul în care 50% dintre oameni susțin, de fapt, un candidat comunist?

Donald Trump Jr.: Propaganda. Realitatea este că este greu să iei o poziție conservatoare în America, asta are consecințe. Tatăl meu înțelege mai bine, de fapt chiar ești împușcat. Asta nu s-a întâmplat doar dintr-o întâmplare, s-a întâmplat pentru că în ultimii 9 ani au spus că este mai rău decât Hitler, ei spun asta în fiecare zi și lucruri mult mai rele. Unii radicali din cadrul mișcării fac asta, povestea cu asasinatul a fost acum o săptămână și parcă nu s-a întâmplat niciodată, pur și simplu a dispărut.

Dacă asta ar fi fost făcută împotriva unui democrat de către un republican MAGA (n.a – Make America Great Again, sloganul președintelui Trump) cu pălărie roșie, acesta ar fi singurul lucru despre care am fi auzit. Tânărul asasin de zilele trecute, un donator democrat foarte activ, a apărut cândva de mai multe ori în New York Times și în alte ziare ale propagandei de stânga. Este un lucru uimitor, este aproape ca un lucru pregătit dinainte și, dacă nu ești fraier, bineînțeles că a fost pregătit dinainte.

Despre tentativa de asasinat asupra tatălui său

Niels Schnecker: Împușcarea a fost un moment tragic nu numai pentru democrație, ci și pentru familie. Cum ai trecut prin acel moment, când tatăl tău a fost împușcat în față, în public?

Donald Trump Jr.: Ne-am obișnuit cu unele dintre aceste lucruri. Dacă nu a funcționat să-l scoată pe tatăl meu din punct de vedere politic, încearcă să-l pună sub acuzare de două ori, dacă asta nu a funcționat, au încercat să-i ia afacerile, dacă nici asta nu a funcționat, vor încerca să-l trimită la închisoare și acum, să tragă în el. Din păcate, asta pare să fi devenit norma, creată de aparatul de stânga. Eram pe o barcă împreună cu fiica mea și am primit un apel în care mi s-a spus „Tatăl tău a fost împușcat”.

Și ce s-a întâmplat? Nimeni nu știa. Așa că ne-am întors acasă, încercând să aflăm cât mai repede posibil, dar au oprit orice comunicare (n.a – probabil Secret Service) și l-au dus pe tatăl meu într-un loc sigur, într-un spital, așa că nu am știut nimic timp de 90 de minute, decât că a fost împușcat. După ce am conștientizat că totul este bine, i-am spus tatălui meu: „Apropo, acesta a fost cel mai șmecher lucru pe care am văzut vreodată să-l facă cineva”.

Despre George Soros și strângerea de fonduri pentru campanie

Niels Schnecker: Să vorbim despre puterea adversarului tatălui tău. O avem pe Kamala Harris, care este susținută de familia Soros, care are multă influență în România, Moldova, Ucraina. Nu am văzut o familie conservatoare creând de fapt același tip de influență ca neomarxiștii.

Donald Trump Jr.: Mașinăria democrată este foarte bună la strângerea de fonduri, dar există o lungă istorie de eșec în această administrație. Acestea sunt alegeri înaintea cărora ambele partide au fost la putere, astfel încât oamenii pot vedea ce votează. Apare o întrebare simplă: când consideri că a fost o viață mai bună? Nu există un singur om în SUA care să simtă că se află într-o poziție de prosperitate. Mass-media vor spune tot ce trebuie să spună pentru ca ea să câștige. Ei nu au doar miliardele venite de la Soros, ci au un trilion de dolari de publicitate gratuită din mass-media mainstream, care este brațul de marketing al Partidului Democrat. Oamenii adevărați, americanii, o înțeleg, o văd.

Interviul a fost acordat pentru România TV.

