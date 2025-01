Donald Trump devine cel mai puternic om din lume. România, un tren pe care nu are voie să-l rateze

Tudor Curtifan a vorbit despre evenimentele din Statele Unite ale Americii și a declarat că situația este tensionată. Potrivit acestuia, Secret Service dă un test important, iar el se așteaptă ca acesta să fie trecut cu succes. De asemenea, el consideră că lucrurile evoluează pozitiv și anticipează schimbări semnificative, inclusiv la nivel global, începând de mâine.

„E un test pe care îl dă, din punctul meu de vedere, Secret Service pentru că, într-adevăr, situația e tensionată. Donald Trump a trecut prin două atentate la viața sa. Ultima oară i-a trecut glonțul, la propriu, prin ureche. Situația e în continuare tensionată.

E un test pe care îl dă Secret Service. Mă aștept să îl treacă de data aceasta. Lucrurile sunt într-o schimbare și o dinamică pozitivă, din punctul meu de vedere.

De mâine încolo, lucrurile se vor schimba inclusiv pe plan global.”, a spus Tudor Curtifan.

Ce înseamnă pentru România această schimbare

Tudor Curtifan a afirmat că schimbările actuale reprezintă o oportunitate crucială pentru România, pe care nu trebuie să o rateze. El a explicat că Donald Trump dispune acum de o marjă politică mai mare, cu sprijinul unei noi generații de politicieni. Acesta consideră că România trebuie să se adapteze noilor realități geopolitice și interne, întrucât situația este diferită față de primul mandat al lui Donald Trump, când liderii europeni au perceput președinția sa ca fiind un accident.

„În primul rând, pentru Europa, și evident și pentru România, e un tren pe care nu avem voie să-l ratăm. Dacă îl vom rata înseamnă că am ratat inclusiv șansa schimbării. Am văzut tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, am văzut inclusiv capitularea lui Mark Zuckerberg. Tot acest castel de nisip ideologic care a fost clădit, în ultimii ani, s-a prăbușit rapid.

De data aceasta, Donald Trump are o marjă politică de manevră mult mai mare. Să nu uităm că are atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul. E înconjurat de o nouă generație de oameni fideli, de oameni care îi sunt alături. Amintiți-vă că, în primul mandat, în cei patru ani, nu toată lumea a terminat mandatul alături de președintele Trump. De data aceasta, vorbim de o nouă generație tânără de politicieni, așa numita generație „Mar-a-Lago”.

Pentru Europa e un tren pe care nu trebuie să-l rateze. Trebuie să se adapteze schimbării pentru că, de data aceasta, dacă în primul mandat foarte mulți lideri politici, inclusiv europeni, au considerat că președinția lui Donald Trump a fost un accident, lucrurile sunt total diferite astăzi și, din această perspectivă, cred că România trebuie să facă pași pentru a se adapta noilor realități inclusiv geo-politice și de politică internă.”, a spus Tudor Curtifan la România TV.

