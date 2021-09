Documentare despre pariuri sportive pe care nu trebuie să le ratezi

Chiar dacă a venit acel moment din an în care ofertele caselor de pariuri sunt mai sărace și cele mai multe campionate importante stau să înceapă, probabil că și tu ai luat o binemeritată pauză. Dar pauzele lungi pot chiar să te facă să îți ieși din mână. Iată care sunt cele mai recomandate documentare despre pariuri sportive care te vor ține productiv și pregătit pentru noul sezon.

Fantasy Sports Gambling

Fantasy Sports Gambling nu este tocmai un documentare obișnuit despre pariuri sportive. Aici vorbim despre Fantasy sports și despre cum putem avea o privire mai clară asupra industriei de gambling și betting din underground. Când spunem Fantasy, ne referim la un fenomen complet nou din industria de betting în care chiar pariorul este responsabil pentru crearea unei echipe și apoi un traseu complex de încercare de realizare a câștigurilor.

Documentarul este realizat în parteneriat cu New York Times, a fost lansat în anul 2016 și oferă o privire diferită, un cadru legislativ și ne arată cum o industrie complet diferită poate să genereze miliarde de dolari pentru comunitate.

30 for 30

Jimmy The Greek cum i se mai spunea personajului principal din acest documentar a fost una dintre cele mai mari și mai apreciate legende din Las Vegas. În toată cariera lui, James George Snyder a fost comentator, dar și organizator de pariuri în Las Vegas. Acest documentar apărut în anul 2009, are pe lentila din față chiar viața acestui personaj.

Jimmy a fost un parior excelent care timp de 12 ani a reușit să prezică sute de evenimente din ligile NFL. În tot acest timp a rulat o emisiune de succes, dar era și respectat pentru trecutul său din industria de pariuri.

Life on the Line

Dacă ai căutat vreodată un documentar unde să ți se ofere foarte multe informații despre cele mai bune decizii de betting luate de către cei mai buni pariori din istorie, Life on the Line este documentarul de care ai nevoie. Lansat în anul 2013, în timpul vizionării vei fi bombardat cu foarte multe nume cunoscute din industria de pariuri. Vei vedea scene din cele mai celebre cazinouri din Vegas acompaniate de comentarii foarte precise din partea unor specialiști în industrie.

Documentarul are 52 de minute, dar va merita fiecare minut vizionat. Vei putea să înțelegi cum funcționează casele de pariuri și tot sistemul de betting în circumstanțele unui eveniment sportiv important. Cadrul din documentar ne prezintă cum se comportă industria de betting în timpul Super Bowl.

The Best of IT

Cum spune și numele, The Best of It ar trebui să ne vorbească despre cei mai buni pariori, cele mai importante decizii luate vreodată în industrie, dar și să exploreze adânc metodologiile de pariere ale celor mai cunoscuți pariori. Am descoperit nume demult uitate precum Alan Dvorkis sau Alan Dekenson. lansat destul de recent în 2016, documentarul se concentrează pe campionatul de Baschet NCAA din 2010 și continuă apoi cu cele mai importante acțiuni de pariere din timpul March Madness.

Viața unui parior este mereu trăită la cote maxime și oricând poți avea parte de surprize. Fix aceste lucruri le vei înțelege foarte bine din acest documentar cuprinzător. Poate că acești oameni au fost foarte buni la ceea ce făceau dar cu siguranță viața de gambler nu este una ușoară.

60 Minutes Sports Betting

Billy Walters ar trebui să fie un nume care să îți transmită multe senzații. Începând de la succes și responsabilitate, Billy este considerat cel mai de succes gambler din Vegas. A primit chiar și o poreclă care să întărească reputația. I s-a spus The GodFather.

Documentarul nu este altceva decât un interviu de 60 de minute cu Lara Logan, dar informații sunt neprețuite. Nu degeaba a căpătat o astfel de reputație. El a susținut că a fost mereu pe profit la sfârșitul fiecărui an și că reușea chiar să facă profit de câteva milioane de dolari doar din Super Bowl.

Concluzie

Doza de cultură este diferită pentru fiecare dintre noi, iar cunoștințele sunt arme eficiente în orice moment al vieții. Nu rata nicio ocazie pentru a fi mai informat! Toate documentarele prezentate în acest articol au reușit chiar să schimbe vieți. Cei mai importanți gambleri din lume au avut de învățat din experiența celor care au reușit să găsească rețetele de succes. După părerea noastră, ingredientul secret a fost mereu gestiunea corectă a tuturor acțiunilor. Indiferent ce faci, tratează totul cu seriozitate și ca pe un adevărat business.

Vizionare plăcută și nu uita să ne spui în comentarii care este documentarul care ți-a atras atenția sau din care ai reușit să înțelegi o lecție importantă.