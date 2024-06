Diferențele dintre sărbătorile religioase din România și Italia. Camelia Morda Baciu: Sărbătoarea care nu există la italieni / video

Camelia Morda Baciu a explicat că există diferențe între sărbătorile catolice și cele creștin-ortodoxe. De exemplu, românii sărbătoresc Sfântul Nicolae pe 6 decembrie, când copiii primesc dulciuri în ghetuțe. În schimb, italienii sărbătoresc Befana pe 6 ianuarie, care este tot o sărbătoare a copiilor.

„Sunt două tipuri de sărbători. Sunt sărbătorile catolice și cele religioase creștine. De exemplu, noi sărbătorim Sfântul Nicolae în ziua de 6 decembrie. La italieni nu există această sărbătoare, în schimb există sărbătoarea de 6 ianuarie, când la noi este Boboteaza, la ei este Befana. Ce se întâmplă în aceste sărbători? Sunt sărbători ale copiilor. Pentru noi, sunt dulciurile care se pun în ghetuțele copiilor în 6 decembrie, Moș Nicolae le aduce, pentru ei este Befana care face același lucru în ianuarie.

A fost un schimb de cultură între copiii noștri și copiii italienilor.

La început, acum două decenii, erau reticenți atât adulții, cât și copiii, dar încet, încet au învățat că avem și noi tradiții frumoase. Fetele mele duceau dulciuri la școală în ziua aceea, în ziua de 6 ianuarie aduceau copiii italieni. A fost un schimb de experiențe între copiii noștri.”, a spus Camelia Morda Baciu.

Sărbătorile sunt foarte importante pentru italieni

Camelia Morda Baciu a remarcat diferențele dintre sărbătorile religioase din România și Italia. Potrivit acesteia, românii au mai multe sărbători religioase, pe care le respectă, în timp ce italienii au mai puține, dar le consideră foarte importante.

„Noi avem mult mai multe sărbători religioase pe care le ținem. Ei au mai puține, dar le consideră foarte importante. De exemplu, se apropie sărbătoarea Sfântul Petru. La ei, Sfântul Petru și Pavel este o sărbătoare națională, este ziua Romei, cu toate ritualurile care se petrec la Vatican. Este o sărbătoare foarte importantă și pentru noi, dar nu la același nivel.

Adormirea Maicii Domnului, din 15 august, pentru ei este o sărbătoare națională, deci atunci se oprește timpul în loc, nu mai lucrează nimeni decât cei cu mai puțin noroc.", a spus Camelia Morda Baciu.

„Noi am ținut tradițiile românești tot timpul"

Invitata a menționat că a respectat atât tradițiile românești, cât și pe cele italienești, găsind mereu modalități de a sărbători ambele culturi.

„Le-am trăit atât cât s-a putut. Noi am ținut tradițiile românești tot timpul. Am gătit românește când a fost sărbătoare românească, am gătit italienește când a fost sărbătoare catolică. Nu am făcut nicio diferență în sensul că nici nu aveai cum. Deci nu puteai să mergi la colindat. La cine să mergi? Eram puțini, era distanță între noi.

Crăciunul fiind în aceeași zi, ne întâlneam cu toții pe stradă, făceam schimburi de bunătăți cu vecinii. În schimb, sărbătorile de Paște au fost mai complicate.", a spus Camelia Morda Baciu la emisiunea „Tradiții românești în diaspora", de pe DCNews și ȘtiriDiaspora.

