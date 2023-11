Dieta ideală, prezentată de neurochirurgul Leon Dănăilă: Dacă mâncați numai legume și fructe, nu veți trăi prea mult / video

Reputatul neurochirurg Leon Dănăilă a participat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, unde a vorbit despre dieta ideală pentru o viață cât mai lungă și o stare de sănătate bună. Medicul a vorbit, de asemenea, și despre importanța sportului și a satisfacțiilor psihice.

„Eu am publicat, eu am studiat. Să știți că tot ce spun nu este așa întâmplător, nu e din amintirile mele. Am studiat multe cercetări făcute de oameni din Apus asupra felului cum trebuie să comporte individul respectiv pentru a-și duce o viață sănătoasă, dar și productivă.

Mulți mă întreabă «Dumneata ce mănânci de-ai ajuns așa?». Să știți că nu este suficientă mâncarea. Sunt niște regimuri alimentare care sunt foarte benefice: regimul mediteranean, regimul Okinawa, regimul japonez, regimul împotriva hipertensiunii arteriale, regimul portofoliu în caz de diabet. Sunt niște regimuri bine fixate. Regimul occidental este cel mai prost și este cel mai răspândit, adică cu fast-food-urile astea pe care le găsești la orice pas”, a spus Leon Dănăilă.

„Dacă mâncați numai legume și fructe, n-o să trăiți prea mult”

Potrivit medicului Leon Dănăilă, o alimentație doar cu legume și fructe nu e foarte benefică pentru sănătate. În plus, el a evidențiat cât de important este ca peștele să facă parte din alimentele pe care le consumăm cât mai des.

„Dar mâncarea din fast-food nu este benefică pentru organism și pentru creier. A fost un concurs acum un an de zile și pe primul loc a ieșit regimul mediteranean. Și viața lor este localizată în jurul Mediteranei, au posibilitatea să mănânce fructe de mare, legume, fructe. Au două sezoane. Și regimul din Okinawa, la fel. Pot să mănânce legume tot în decursul anului”, a spus Leon Dănăilă.

„Din cauza faptului că foarte mult mercur s-a răspândit în apele din oceane și în apele curgătoare și poate să ducă la apariția hidrargirismului, boala provocată de acest mercur. În general, carnea de pește este foarte recomandată, a fructelor de mare, a legumelor. Să știți că dacă mâncați numai legume și fructe, nu rezolvați problema și n-o să puteți să trăi prea mult. Trebuie și puțină carne. În carne se găsește vitamina B-12 care este foarte benefică pentru creier, dar nu trebuie de făcut exces. Trebuie să adaptezi comportamentul la necesitățile organismului”, a mai explicat medicul.

„Omul trebuie să aibă satisfacții”

„Un om adult trebuie să facă cel puțin 4.000 de pași pe zi. Individul respectiv poate să bea și puțină cafea și ciocolată, care au un rol foarte benefic, dar nu în cantități mari, ci în cantități moderate. Cantitatea mare nu este bună în niciun regim. Este permis până la 40 de grame de alcool în 24 de ore sau poate mai puțin, dar de obicei vinul, 150 de mililitri de vin, în 24h este permis. Eu vă spun că sunt cercetări făcute de oameni de știință.

Omul nu trebuie „ținut la colț” și să mănânce legume și fructe, a mai precizat medicul.

„Încercați o zi, două să vedeți că nu puteți rezista. Nu, nu se poate. Omul este omnivor. Omul trebuie să mănânce de toate, trebuie să guste de toate. Îi de o stare benefică. Pe urmă organismul respectiv, omul trebuie să aibă satisfacții. Dacă nu ai o satisfacție psihică, nu reușești în activitate, nu reușești să te adaptezi și să obții rezultate foarte bune, fiindcă starea aceasta depresivă și starea de supărare continuă duce la apariția tulburărilor de imunitate și chiar până la apariția cancerului”, a mai spus Leon Dănăilă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News