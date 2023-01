Diana Tache și Mugur Ciuvică, surprinși de Marcel Ciolacu: A fost chiar bunicel / video

În timp ce se auzeau câteva huiduieli, la Iași, de Mica Unire, Marcel Ciolacu a zis, înainte de a-și ține discursul: „Eu chiar vă iubesc”.

Reacția președintelui PSD a fost apreciată de Mugur Ciuvică, dar și de jurnalista Diana Tache.

„Mi s-a părut că reacția lui Marcel Ciolacu a fost mai inspirată decât bâlbâiala lui Nicolae Ciucă”, a spus ziarista la „Miercurea Neagră”, emisiunea de pe DC News și DC News TV.

Mugur Ciuvică a adăugat: „Exact asta voiam să spun și eu. Trebuie să apreciem PSD pentru această reacție a lui Marcel Ciolacu. A fost chiar bunicel”.

Marcel Ciolacu, liderul PSD: „Eu chiar vă iubesc"

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, și premierul Nicolae Ciucă au fost huiduiți în timpul discursului din Piaţa Unirii de persoane care luau parte la celebrarea Unirii Principatelor Române.



„Eu chiar vă iubesc", a spus Marcel Ciolacu atunci când au început să se audă fluierături şi huiduieli din mulţimea adunată în Piaţa Unirii din Iaşi.



„În urmă cu 164 de ani, românii, popor şi conducători, au scris primul paragraf al istoriei statului naţional unitar român, o istorie marcată de multe momente dificile, o istorie de-a lungul căreia, de fiecare dată, am demonstrat că doar uniţi putem depăşi orice obstacole. Doar împreună putem crea un viitor mai bun", a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Premierul Nicolae Ciucă: Și în România mişcări politice extremiste încearcă să ne influenţeze societatea

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, la manifestările organizate cu prilejul Unirii Principatelor Române, că asemenea tuturor democraţiilor europene, sub impactul crizelor multiple generate de război, mişcări politice extremiste încearcă, şi în România, să influenţeze societatea şi a subliniat că societăţile democratice au propriile mecanisme de respingere.

Conform premierului, drumul României către prosperitate este „vegheat de valorile şi libertăţile democratice, respectând, în egală măsură, rădăcinile moştenite de la înaintaşi".



„Asemenea tuturor democraţiilor europene, sub impactul crizelor multiple generate de război, şi în România mişcări politice extremiste încearcă să ne influenţeze societatea. Le recunoaştem cu uşurinţă pentru că în discursurile promovate de liderii lor se promovează ura în locul bunei înţelegeri, frica în locul acţiunii, dezinformarea în locul adevărului, condamnarea în locul justiţiei prin lege. Societăţile democratice au însă propriile mecanisme de respingere bazate pe rădăcinile adânci şi lecţiile oferite de istorie. În plus, în cazul României, echilibrul şi înţelepciunea socială, susţinerea puternică a valorilor europene şi euroatlantice acţionează ca un veritabil catalizator în jurul libertăţilor democratice. Vă mulţumesc şi am încredere că împreună vom menţine România acolo unde îi este locul de secole, în marea familie a democraţiilor europene şi occidentale!", a zis premierul Nicolae Ciucă.

