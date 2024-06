Diana Șoșoacă, "spectacol grotesc" în Parlamentul României. Maximillian Marco Katz: Un caz de antisemitism extrem de grav. Am fost stupefiat

Maximillian Marco Katz a relatat ce s-a petrecut pe data de 14 mai 2024 în Parlamentul României.

”Doresc să vă spun despre un caz de antisemitism extrem de grav, care a avut loc pe data de 14 mai, în Parlamentul României. România a decis ca data de 14 mai să fie Ziua Solidarității dintre România și Israel. Ca atare, pe 14 mai a avut loc o ședință a celor două Camere reunite. Totodată, 14 mai este Ziua de Independență a statului Israel, când a luat ființă”, a spus Marco Katz.

”Ieșiri pe care noi le caracterizăm pur antisemite”

”Și a avut loc ședința, întreruptă, în repetate rânduri de doamna senator Șoșoacă. În modul cel mai vocal posibil și-a exprimat supărarea pe membrii Parlamentului, pentru că au decis ca pe 14 mai, zi și a comemorării victimelor regimului comunist, să dedice această ședință relațiilor celor două state, România și Israel. Nu doar că s-a supărat, dar dânsa, de la pupitrul Parlamentului, a avut niște ieșiri pe care noi le caracterizăm pur antisemite, atunci când dânsa a acuzat, în mod deschis, iudeo-bolșevicii, khazarii, care sunt noile denumiri date evreilor de către antisemiți.

I-a acuzat pe aceștia că au omorât 800.000 de români. Nu știm pe ce se bazează dânsa când a făcut această declarație. Mai mult, a menționat că România a salvat 400.000 de evrei, dar nu a menționat faptul că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, sub regimul Antonescu, între 275.000 de mii și 350.000 de evrei au dispărut în negura a ceea ce s-a întâmplat în Transnistria, în deportări și pogromuri. Acest lucru nu a fost menționat de această doamnă”, a zis Marco Katz.

Maximillian Marco Katz: Am fost stupefiat

”Dânsa, când se exprimă, nu se exprimă într-un mod civilizat, ci are un stil aparte pe care l-a etalat acolo, în Parlament. Am fost prezent în acea sală și am fost stupefiat de faptul că nimeni, niciun membru al Parlamentului nu a reacționat într-un fel la acest spectacol grotesc pe care dânsa l-a oferit acolo timp de mai mult de o oră.

La un moment dat, când dânsa s-a apropiat de locul, de banca unde stătea dânsa, eu fiind la balcon, la înălțime, i-am spus: "Rușine!". Dânsa a auzit și ni s-a adresat, în mod direct, și ne-a spus "Duceți-vă acasă!". Însă noi suntem niște cetățeni români, născuți în România, vorbim limba română la fel ca dânsa, avem aceleași drepturi. Din această cauză, acest mod de a ni se adresa ne-a ofensat. Repet, ne-a ofensat mai mult lipsa de reacție a tot ceea ce s-a întâmplat!” a spus Marco Katz, directorul Centrului pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului (MCA) România, la DC News.

