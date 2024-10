Diana Șoșoacă, eliminată din cursa prezidențială. Bogdan Chirieac arată ce se schimbă în lupta pentru Cotroceni

Judecătorii Curții Constituționale au luat o decizie neașteptată sâmbătă după-amiază, în timpul ședinței dedicate contestațiilor legate de alegerile prezidențiale programate pentru 24 noiembrie. Aceștia au evaluat obiecțiile referitoare la candidaturile pentru alegerile prezidențiale din 2024 ale următorilor politicieni: Nicolae Ciucă, Mircea Geoană, Ludovic Orban, Kelemen Hunor și Diana Iovanovici-Șoșoacă.

CCR a anulat hotărârea Biroului Electoral Central și a eliminat-o pe Diana Iovanovici-Șoșoacă, lidera partidului SOS România, din competiția pentru Palatul Cotroceni. Aceasta nu mai poate contesta decizia, fiind exclusă definitiv din lupta electorală.

În aceeași întâlnire, magistrații au respins contestațiile legate de candidaturile premierului Nicolae Ciucă și ale lui Kelemen Hunor, confirmându-le ca fiind valide.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV. Astfel, acesta a explicat cum este răsturnat calculul politic pentru fotoliul de la Cotroceni.

"E o decizie care ar putea influența major alegerile prezidențiale din România din acest an. În acest moment, în opinia mea, George Simion a luat o șansă foarte mare de a ajunge în turul 2 în fața lui Marcel Ciolacu. Deci, în acest moment, dacă tot segmentul suveranist se adună, asta înseamnă în jur de 25%, atunci George Simion are o șansă puternică de a fi în turul 2 cu premierul Marcel Ciolacu. Depinde ce va face și doamna Șoșoacă. Poate, nu știu, să decidă să susțină alt candidat, pe domnul Ciucă, pe domnul Geoană, pe domnul Ciolacu, iar atunci lucrurile iar se complică. În acest moment, problema principală a lui George Simion era doamna Diana Șoșoacă. Această problemă nu mai există. Trebuie să vedem exact motivarea distinsei Curți Constituționale, fiindcă este, repet, o acțiune care schimbă complet tabloul politic la alegerile prezidențiale din acest an. Trebuie să vedem motivele și reacțiile liderilor politici. Mai mult, George Simion și așa s-a întărit mult prin venirea lui Gigi Becali în partidul său. Simion este foarte puțin vizibil acum în presa mainstream, dar este foarte activ pe rețelele de socializare," a explicat Bogdan Chirieac.

"Va fi foarte interesant ce se va întâmpla în etapa următoare. Dacă Diana Șoșoacă consideră că Mircea Geoană, de pildă, este un om care trebuie sprijinit de dânsa, și de cei 7-8% alegători pe care îi are, atunci Mircea Geoană are o șansă foarte serioasă să intre în turul 2. Așteptăm reacții. Cel mai probabil reacțiile Dianei Șoșoacă vor fi foarte violente. De fapt, cu siguranță vom avea cât de curând declarațiile Dianei Șoșoacă. Cred că va încerca contestarea acestei decizii prin tot ceea ce prevede legea. Mă rog, scoaterea din curse a unui candidat la prezidențiale nu se întâmplă des. Practic, e o instituție importantă a statului care interferează cu procesul electoral. Trebuie să vedem exact ce spune onorata Curte. Cred că cu toții așteptăm ce va spune instanța, chiar și cei care nu aveau nici cel mai mic gând să voteze cu doamna Diana Șoșoacă," a concluzionat Bogdan Chirieac.











