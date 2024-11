Diana Buzoianu, deputată USR: ,,Legea privind reducerea risipei alimentară - o lege prin care pot fi ajutați zeci de mii de copii care astăzi se culcă flămânzi”

Întrebată de ce a ales să inițieze o lege de luptă contra risipei alimentare, Diana Buzoianu, deputată USR și vicepreședintă în comisia de mediu de la Camera Deputaților a răspuns:

"Când eram la liceu am mers ani de zile la case de tip familial să ajut copii cu matematica, româna, engleza. Îmi amintesc clar cum, deseori, se plângeau că le e foame. Mulți ani a rămas cu mine întrebarea: cum e posibil să fie atâția copii în România care văd în a avea mâncare un lux? În România, în fiecare seară, se culcă flămânzi peste 100.000 de copii. În același timp, tot în România, anual se aruncă 2,5 milioane de tone de mâncare. Cantități uriașe de deșeuri pentru care gropile noastre de gunoi nu mai fac față. Avem o nevoie uriașă socială care ar putea fi acoperită de resurse care astăzi sunt tratate ca deșeuri și ajung să ne polueze pe noi toți. Întrebarea pentru mine a fost simplă: cum schimbăm asta? Cu o lege mai bună".

Prevederile legii

Cât despre ce spune concret legea, aceasta a precizat: "Pentru prima dată în legislație, am prevăzut obligația fermă pentru restaurante, cantine, magazine să ia cel puțin 2 măsuri pentru a salva mâncarea înainte să o arunce la groapa de gunoi. De exemplu, să doneze mâncarea. Să o lase la preț mai mic. Să fie transformată în mâncare pentru animale.

Am prevăzut obligații ferme și pentru autoritățile care gestionează cantități mari de alimente. Am făcut mai ușor să fie donate alimentele - cu mai puține hârtii. Am trecut obligația să fie scrisă o strategie națională de reducere a risipei alimentare. Sunt doar câteva din prevederile legii".

Diana Buzoianu: Banca de alimente de lângă București a trebuit să-și schimbe sediul într-un loc de 3 ori mai mare

"Legea a fost adoptată în martie, anul acesta. Ce s-a schimbat între timp?", a mai fost întrebată deputata USR.

"Chiar am avut o discuție săptămânile acestea cu lanțurile de magazine, reprezentanții HORECA, ai magazinelor sociale, ai băncilor de alimente. Toți ne spun că văd cum au crescut semnificativ cantitățile de alimente donate. Reprezentanții magazinelor sociale ne-au spus chiar că magazinele au trecut pe contractele prevăzute în noua lege - că le e mai ușor să facă așa donații.

Banca de alimente de lângă București a trebuit să-și schimbe sediul într-un loc de 3 ori mai mare și eu sunt convinsă că alimentele donate vor crește atât de mult încât, în câțiva ani, și noua locație va fi prea mică. Mai sunt mulți pași de făcut, dar e clar că o lege care a fost negociată cu toți actorii cheie 2 ani de zile ajută deja să ajungă mâncarea, care înainte era aruncată, la familii care au mare nevoie de ea. Da, legile scrise bine pot salva vieți", a spus Diana Buzoianu.

