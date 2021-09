Diaconescu: Cu câteva excepţii, politicianul român este un nimeni în dialogul la nivelele relevante din lumea occidentală

"România s-a integrat în UE pentru că poporul român împărtăşeşte şi doreşte să trăiască alături de valorile occidentale.Ştiu mai bine decât voi, cei de la vârful politicii româneşti de astăzi, că habar nu aveţi cum s-a ajuns aici. Nu aţi contribuit, nici nu aţi existat politic atunci când, prin voința românilor s-a trecut de răspântia dintre izolare şi lumea liberă.

Am fost acolo, am muncit şi am obţinut alături de echipa de atunci această victorie. A fost greu dar a meritat. Demersul actual de a te plânge, în diverse cancelarii, de manifestările extremiste din România - pe care nu le-ai sancţionat, din calcul politic, la momentul la care s-au produs - este de un infantilism feroce, demonstrând o lipsă totală de înțelegere a ceea ce înseamnă raporturile între state partenere, în lumea civilizată.

Orice ambasadă monitorizează procesele politice din țara în care activează și nu are nevoie de informări făcute la nivelul 'păruielii dintre copiii preșcolari'. Nu înţelegeţi normele elementare. Un stat democratic respectă procesele democratice și nu intervine în acestea.

Poate ar fi mai bine ca toți politicienii români să înțeleagă că nu este nevoie să ne facem de râs mereu în plan extern. Avem nişte angajamente asumate de-a lungul timpului pe care trebuie să le respectăm și vom putea face aceste lucruri doar dacă vom avea stabilitate politică și un guvern care să lucreze în interesul țării. Acțiunile distructive, neseriozitatea din plan intern, nerespectarea regulilor democratice nu pot fi compensate cu vorbe goale.

Neputinţa celor care guvernează sau au guvernat România de a prezenta în faţa UE, programe de investiţii viabile privează, numai în prezent, ţara de aproape 30 miliarde euro. În acest timp, cu toţii duc lupte de stradă în cel mai josnic mod posibil. Cu trei - patru excepţii politicianul român - pe persoană fizică - este, din păcate, un NIMENI, în dialogul de substanţă, informal, la nivelele relevante din lumea occidentală. 'Ţara plânge şi ei se piaptănă!'.Din păcate!!!!", apreciază liderul PMP, Cristian Diaconescu.