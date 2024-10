Victor Ponta a explicat riscurile legate de deficitul bugetar și de rating-ul de țară al României, subliniind că un rating mai mic ar putea duce la incapacitatea băncilor românești de a împrumuta statul. Dacă o agenție de rating reduce rating-ul României, băncile nu vor mai putea oferi împrumuturi din cauza restricțiilor impuse.

„O să explic ceva pentru foarte puțini oameni care înțeleg chestia asta, dar doar la DC News pot să o fac, că în rest mi se spune: „Lasă, mă, că e prea complicat”.

Noi suntem la BB minus cu rating-ul de țară, rating de țară luat în 2013. De atunci nu am mai crescut, dar nici nu am coborât. Au venit agențiile de rating și i-au spus domnului Boloș: „Domne, vedeți cu deficitul, cu alea, că e nasoală treaba.”

Lumea mă întreabă: „Așa, mă, și ce? Ne împrumutăm, nu ne interesează! Ce o să ne facă dacă ne împrumutăm?”. Stați așa!

Dacă ăștia ne dau cu un grad mai jos, băncile - Transilvania, BRD - nu au voie să ne împrumute. Ele vor, dar sunt listate la bursă, au acționari și scrie acolo: nu ai voie să împrumuți o țară care e mai jos de rating. Și atunci e chiar gravă situația.", a spus Victor Ponta.

„La România nu e așa! Nici nu suntem considerată o țară foarte bogată"

Victor Ponta a atras atenția asupra faptului că, spre deosebire de țări bogate precum Germania și SUA, România nu are același nivel de încredere financiară. România nu este o țară bogată și nu are aceeași capacitate de a imprima bani, astfel că riscul de a fi retrogradată de agențiile de rating ar bloca accesul la împrumuturi.

„Mulți îmi spun: „Lasă, mă! Și ce dacă? Avem 52% datorie, putem să facem 100%”. Nu e așa!!

Germania poate să facă 100%, că e bogată. Aia știu, zic: „Nu îi depunctăm, lăsați-i, că ....”.

America are 100% și ce dacă? Ei printează bani. Băncile știu: „Banii îi luăm de la America, că îi printează și ni-i dau nouă”.

La România nu e așa! Noi nici nu printăm bani, nici nu suntem considerată o țară foarte bogată ca să zică lumea: „Lasă-i, mă, că ne dau ăștia banii înapoi”.

Și dacă, Doamne ferește, nu facem nimic la anul - acum au înțeles și ei că sunt alegeri, la anul nu o să ne mai înțeleagă - atât trebuie, să ne dea mai jos o agenție din cele trei, după care toate băncile vor spune: „Ne pare rău, nu mai putem să vă împrumutăm”, a spus Victor Ponta.

FMI-ul va tăia cheltuielile și îți va majora impozitele

Bogdan Chirieac a explicat că, în cazul unei crize economice, singura soluție ar putea fi intervenția FMI, care ar impune tăieri de cheltuieli și creșteri de impozite. Victor Ponta a adăugat că FMI oferă împrumuturi doar dacă statul prezintă un plan de restructurare clar, criticând faptul că FMI nu are economiști cu viziune, ci doar funcționari care aplică reguli contabile stricte.

„Și singura șansă, să explicăm telespectatorilor, este venirea FMI-ului care îți va tăia el cheltuielile și îți va majora și impozitele, că acolo sunt funcționari, la FMI.”, a completat Bogdan Chirieac.

„Atenție! (...) Nu vine FMI-ul să dea atâția bani și oricum FMI-ul zice: „Eu îți dau bani, dar îmi arăți planul de restructurarea, că mi-i dai înapoi". Nu ar fi bine, pentru că nu am văzut la FMI, în ultimul timp, altceva decât niște funcționari care lucrează cu hârtia și cu pixul, nu am văzut niște gândiri economice. FMI-ul nu are niște economiști, are niște contabili.”, a spus Victor Ponta la DC News și DC News TV.

