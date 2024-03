"Este o temă atât de complexă care își are rădăcinile de fapt într-o apucătură românească, nu doar românească. Din punct de vedere științific noi vorbim despre individualismul națiunilor, noi ne asemănăm foarte tare cu individualismul de peste ocean, doar că această natură individualistă pe care am dobândit-o în ultimii ani a dus la o fractură profundă în mijlocul societății românești.

Eu am spus cu subiect și predicat folosind termenul de URĂ, pentru că în lipsa curajului de a ne confrunta, această ură produce drame în instituțiile românești, în relațiile din familie, în relațiile dintre noi de fapt. Cred cumva că viața care ar fi trebuit să ne facă mai buni, ne-a făcut mai combatibili în sensul de a ne urî unii pe alții. Fără a supăra pe cineva, îmi aduc aminte de o butadă simplă, că "Ura este unul dintre cele mai sincere sentimente".

Folosim disensiunile dintre noi pentru a da la o parte pe celălalt, nu în sensul de a încerca să înțelegem părerile divergente. În foarte multe situații am pierdut această cultură a dialogului care renaște de fapt adevărul. Gândiți-vă că după 2007, după momentul aderării noastre la Uniunea Europeană, România nu a mai avut un proiect capabil care să genereze unitate, în sensul de acțiune, să strângă mințile luminate și poporul în jurul unei idei. Este o carență pe care sper s-o rezolvăm în anii ce urmează, în sensul în care intelectualitatea românească are un potențial deosebit", a explicat sociologul Alin Tomuș.

Interviul integral AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News