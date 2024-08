Despărțire cu scântei: Jennifer Lopez și Ben Affleck, un nou capitol în viața lor tumultuoasă

Conform site-ului de divertisment TMZ, Jennifer Lopez, originară din Puerto Rico, a depus marți actele de divorț la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles. Surprinzător, "Diva din Bronx" nu a apelat la un avocat pentru acest demers, ci a completat documentele pe cont propriu.

Sursa citată relatează că Lopez a indicat în actele de divorț data oficială a despărțirii de partenerul său ca fiind 26 aprilie, cu puțin timp înainte de Gala Muzeului Metropolitan din 6 mai, la care vedeta a participat singură. Acest lucru a alimentat speculațiile cu privire la starea căsătoriei lor. Ultima lor apariție publică împreună a avut loc la un meci al echipei Los Angeles Lakers, pe 16 martie.

De fapt, la a doua aniversare a căsătoriei lor, în iulie, nu a avut loc nicio celebrare, întrucât cuplul era deja separat. Conform informațiilor disponibile, despărțirea lor ar fi avut loc în luna mai, când a fost publicat că actorul și regizorul a părăsit reședința luxoasă de 60 de milioane de dolari pe care o împărțea cu Lopez. Se pare că Ben Affleck preferă o viață departe de atenția mass-mediei, în contrast cu Lopez, care se bucură de lumina reflectoarelor.

După ce a plecat din casa lor comună, Affleck a închiriat o locuință în apropiere de casa în care trăiesc copiii săi din căsătoria cu actrița Jennifer Garner, continuându-și proiectele profesionale de acolo. Ulterior, și-a achiziționat o casă proprie.

În ceea ce o privește pe Lopez, aceasta s-a concentrat pe copiii ei, Max și Emme, pe care îi are din mariajul cu cântărețul Marc Anthony. Vara aceasta, Jennifer Lopez a călătorit cu copiii în Japonia și a petrecut o perioadă în Hampton's, New York, unde și-a sărbătorit ziua de naștere într-o manieră elegantă, fără a fi însoțită de soțul ei. De asemenea, a participat la numeroase concerte și evenimente de modă.

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au cunoscut la începutul anului 2002, pe platourile de filmare ale peliculei "Gigli", într-o perioadă în care Lopez era căsătorită cu cel de-al doilea soț, dansatorul Cris Judd. Ea a depus cererea de divorț în iulie 2002. Cei doi au început o relație în același an, însă cu doar câteva zile înainte de data nunții planificate în septembrie 2003, au decis să o amâne, invocând "atenția excesivă a mass-mediei". Câteva luni mai târziu, în ianuarie 2004, și-au anulat logodna și s-au despărțit.

Jennifer Lopez cunoscută - și ca J.Lo - și Ben Affleck sunt două dintre cele mai cunoscute figuri din industria de divertisment, fiecare având o carieră de succes și o influență semnificativă în cultură pop.

Ea este una dintre cele mai de succes artiste latino din lume, cunoscută pentru hituri precum „If You Had My Love,” „Waiting for Tonight,” „On the Floor,” și „Jenny from the Block.” Albumele sale au vândut milioane de copii la nivel global. A devenit cunoscută inițial ca actriță, jucând în filme populare precum „Selena” (1997), „Maid in Manhattan” (2002), „The Wedding Planner” (2001) și „Hustlers” (2019). A fost nominalizată la diverse premii și a primit apreciere pentru interpretările sale.

El a devenit cunoscut în anii '90 cu roluri în filme precum „Good Will Hunting” (1997), pentru care a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu original, alături de Matt Damon. A jucat în filme precum „Armageddon” (1998), „Pearl Harbor” (2001), „Gone Girl” (2014) și „The Accountant” (2016).

