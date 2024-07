Descoperire uriașă în Marea Neagră, anunțată de Vergil Chițac. România consumă de 20 de ori mai puțin/an

Vergil Chițac, primarul în funcție și reales al Constanței, a fost invitat la DC News TV, unde a discutat cu jurnalistul Bogdan Chirieac, despre mai multe teme de interes public, printre care și exploatările de combustibil fosil din Marea Neagră.

Proiectul oprit prin Legea offshore

”Investiții publice trebuie făcute și ați amintit despre exploatările de hidrocarburi, de combustibil fosil din Marea Neagră, din zona offshore. Aici trebuie discutat mult, deoarece, noi românii, am piedut timpul. Vorbim aici despre un proiect gândit în 2010-2015, care trebuia operaționalizat în 2018. Inițial, în zona Neptun Deep, cu referire la acest perimetru dintre toate care au fost concesionate, a existat o asociere paritară Exxon Mobil, firma americană, cu OMV.

Dacă vorbim despre Exxon Mobil, să nu uităm că este cea mai mare firmă energetică din lume, cu o cifră de afaceri, cam de două ori cât PIB-ul României. De ce nu am finalizat proiectul, de ce nu suntem într-o procedură finală și de ce nu avem gaz acum, extras din Marea Neagră, este din cauza politicienilor și a statului român, ca să fiu mai exact! Nu ne-am angajat să producem legislația pe care le-am promis-o, în momentul în care le-am concesionat perimetrul respectiv”, a spus Vergil Chițac.

Exxon a descoperit peste 200 de miliarde de metri cub de gaz

”Știți foarte bine că, din cauza asta, vorbim despre celebra Lege offshore, Exxon s-a retras din proiect. E bine că a venit Romgaz și a cumpărat participația pe care o avea Exxon. Exxon erau destul de serioși, pentru că făcuseră o investiție de 1,52 miliarde în 7 puțuri. Au descoperit suficient gaz. Vreau să vă spun că în explorările de până acum au descoperit, în zona economică exclusiv a noastră, peste 200 de miliarde de metri cub de gaz!

Părerea mea este că valoarea reală este mult mai mare. Și ca să avem dimensiunea a ce înseamnă 200 de miliarde de metri cub de gaz să vă imaginați că România consumă 10 miliarde de metri cub de gaz, într-un singur an, din care marea majoritate a acestui gaz este produs de noi.

Singura țară din Europa care produce mai mult gaz decât consumă

Noi când am început treaba asta, statul român a avut două atunci considerente. Din calculele economice care se făceau atunci, taxele redevențele care ajungeau la stat erau aproximativ de 3 miliarde de euro pe an, dar am avut si un considerent strategic. Cu exploatarea gazului din Marea Neagră, cred că suntem singura țară din Europa, care produce mai mult decât consumăm. Prin urmare, gazul acesta poate să fie o alternativă la aprovizionarea cu gaz rusesc a Europei. Dar proiectul s-a poticnit și acum s-a reluat. Să sperăm că în anul 2026 vom avea gazul la țărm”, a spus Vergil Chițac.

”Așa ar fi. Deocamdată se exploatează 1 miliard de metri cub de gaz de Black Sea Oil & Gas”, a spus Bogdan Chirieac.

”Da, Black Sea Oil & Gas, din perimetrul Midia”, a spus Vergil Chițac.

”Deci, 1 miliard de metri cub de gaz vin în România din Marea Neagră”, a punctat Bogdan Chirieac.

”Da, dintr-un total de 10 miliarde de metri cub de gaz sau 11 când iarna este foarte severă, dar nu prea am mai avut ierni severe în ultimul timp”, a mai spus Vergil Chițac, la la DC News TV.

