Dermatologii dezvăluie noi metode de prevenire a îmbătrânirii pielii

Odată cu înaintarea în vârstă, pielea oamenilor își pierde din elasticitate (pe măsură ce conținutul de colagen scade și este înlocuit de elastină). Elasticitatea pielii ține de raportul dintre elastină și colagen din stratul de țesut conjunctiv, care se află chiar sub epidermă.

Reducerea elasticității este un factor ce duce la dezvoltarea ridurilor și a semnelor de vârstă. La femei, acest proces de îmbătrânire este mai vizibil și mai rapid decât în cazul bărbaților.

Există dovezi științifice în acest sens, care arată că anumite semne de îmbătrânire facială se accelerează la femei îndeosebi din cauza tulburărilor hormonale.

Dermatologii consideră foarte importantă testarea produselor cosmetice pentru a vedea dacă acestea sunt sigure și eficiente în prevenirea îmbătrânirii premature a pielii.

În prezent, acest subiect este important în domeniul dermatologiei, iar acidul hialuronic și alte ingrediente active din produsele cosmetice pentru îngrijirea pielii ajută în acest scop.

Acidul hialuronic hidratează și netezește tenul, oferă un aspect întinerit!

Cel mai important ingredient care participă în etapele de regenerare a pielii este acidul hialuronic. Acesta are proprietăți biologice și un rol de vindecare a pielii.

Proprietățile acidului hialuronic variază în funcție de anumiți factori: pH-ul pielii, temperatură. Cele mai cunoscute efecte ale acestui ingredient sunt: reducerea inflamațiilor, hidratarea, stimularea imunității și încetinirea îmbătrânirii premature a pielii.

Despre acidul hialuronic s-a spus că se dezintegrează rapid și că apare în cantitate semnificativă în piele. El ajută în procesul de vindecare a rănilor, este un element al formării edemului țesuturilor ce încojoară rănile în timpul vindecării lor.

Studiile cercetătorilor arată că rănile se vindecă mai greu la oamenii în vârstă, pentru că la ei nivelul de acid hialuronic este semnificativ redus.

Produsele cosmetice cu acid hialuronic de brand sunt recomandate pentru prevenirea îmbătrânirii premature a pielii; ele ajută la hidratarea pielii, la netezirea tenului, oferă un aspect întinerit.

Potrivit dermatologilor, o piele care este bine hidratată arătă mai bine, mai tânără și este mai sănătoasă. Pentru asta trebuie utilizate creme hidratante de calitate, care sunt potrivite pentru tipul de piele. În magazinele online există o gamă largă de produse cu acid hialuronic pentru îngrijirea pielii și a părului, cum ar fi:

Creme de zi și de noapte cu acid hialuronic

Creme de ochi ce netezesc ridurile

Ser antirid, cosmetice pentru mâini și unghii

Șampoane, măști și seruri de păr care ajută în tratamentul părului uscat și deteriorat.

Resveratrolul - un ingredient cosmetic anti-age și un antioxidant puternic

Resveratrolul este folosit în produsele cosmetice și are capacitatea de a menține aspectul tânăr al pielii mai mult timp. Acest ingredient natural oferă protecție pielii împotriva infecțiilor cu bacterii, paraziți, etc. El are efecte antiinflamatoare, antioxidante, neuroprotectoare și ajută și în tratamentul unor afecțiuni, precum obezitatea.

Mai multe studii arată capacitatea antioxidantă a resveratrolului, de prevenire și combatere a stresului oxidativ și a îmbătrânirii premature. El ajută la menținerea elasticității pielii și la stimularea fibrelor de colagen, astfel scade riscul de îmbătrânire prematură a pielii.

Resveratrolul protejează celulele de efectele nocive ale radicalilor liberi, are proprietăți antiinflamatoare, are efect pozitiv asupra proceselor metabolice, crește durata de viață a celulelor, încetinește în mod eficient îmbătrânirea lor.

Există produse cosmetice de brand care conțin resveratrol, ca de pildă serurile faciale care au și alte substanțe active importante alături de acest ingredient. În general, cosmeticele vegane cu resveratrol au efect de calmare, hidratare, oferă tenului o îngrijire optimă, ajută la regenerarea pielii.

De asemenea, cremele de noapte cu resveratrol au efect anti-îmbătrânire pentru regenerarea și reînnoirea pielii. Ele iluminează, hidratează, hrănesc tenul, îmbunătățesc elasticitatea și fermitatea acestuia, ajută la eliminarea ridurilor.

Protecția pielii împotriva expunerii la soare

Un aspect esențial în prevenirea îmbătrânirii pielii este protecția împotriva expunerii la soare. Dermatologii consideră că pielea fără protecție cu SPF este afectată negativ de razele ultraviolete.

Consecințele sunt:

Apariția unor simptome clare - roșeață, inflamație, pete, riduri

Scăderea fermității pielii și pierderea elasticității

Dezvoltarea hiperpigmentării, a petelor de vârstă

Scăderea imunității pielii Îmbătrânirea prematură a pielii și creșterea riscului de cancer de piele.

Expunerea excesivă la soare fără protecție împotriva radiațiilor ultraviolete ar putea duce la apariția hiperpigmentării, a ridurilor, a petelor solare și a altor semne de îmbătrânire.

Pentru a preveni aceste probleme, marile branduri din lume au creat produse cosmetice cu SPF adecvat care se găsesc rapid, la prețuri bune, în magazinele online.

