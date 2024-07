”De ironii poate să fie în stare oricine, de soluții și decizii mai puțin”. Semnalul dat de Nicolae Ciucă: când scoate muniția

Nicolae Ciucă a vorbit despre ironiile și atacurile care i-au fost adresate. Premierul Marcel Ciolacu declara în urmă cu aproape o lună că ”poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul Coaliției”. În urma afirmațiilor premierului, Ciucă a spus:

„Onoarea în politica din țara noastră de după 1989 s-a dovedit într-un singur moment, atunci când am avut onoarea, demnitatea, să predau mandatul de premier, ceea ce nu s-a mai întâmplat în politica din România. Chiar îmi aduc aminte că ziceau unii: 'Dacă aș fi fost eu, nu aș fi făcut-o'. Eu am avut onoarea cuvântului dat și am făcut acest lucru. În ceea ce ține de subiectul alegerilor în luna septembrie, remarc acum că a fost o decizie foarte bună, convenabilă pentru toată lumea, și nu mai spune nimeni nimic pentru că n-am făcut nimic altceva decât să intrăm în prevederile constituționale și în derularea alegerilor la termen. Ca atare, încă un motiv în plus să nu dau curs la toate aceste discuții pentru că sunt absolut lipsite de conținut și de sens, când avem o serie întreagă de probleme de rezolvat și trebuie să le rezolvăm pentru că cetățenii așteaptă de la noi soluții, nu ironii. De ironii poate să fie în stare oricine, de soluții și decizii mai puțin”.

Foto: Inquam Photos / George Călin - Nicolae Ciucă

Ședintele de Coaliție

Președintele Senatului a fost întrebat cum arată ședințele de Coaliție:

„Am avut una luni. Este foarte bună întrebarea pentru că vă pot răspunde cât se poate de onest. Până în momentul de față nu am avut nicio astfel de situație în care să existe ironii atunci când ne-am aflat față în față, ceea ce pleacă de la atitudinea și comportamentul fiecăruia dintre noi în acea încăpere. Atât timp cât nu lăsăm loc pentru ironii, găsesc spațiu după aceea, când nu mai suntem față în față. Cred că e mai mult vorba de respect și argumente, și când suntem față în față respectul, bag de seamă, că poate să își aibă locul pentru că după aceea ar veni curajul acela de a spune lucrurilor pe nume și mi-e teamă că nu au argumente”.

Foto: Inquam Photos / George Călin - Marcel Ciolacu (S) / Nicolae Ciucă (D)

Legat de ”liniile roșii și liniile galbene”, liderul PNL a spus:

”Eu cred că nu trebuie să facem slogan din linia roşie sau din linia galbenă, pentru că înapoia acestor linii să ştiţi că sunt decizii, decizii care afectează oameni, afectează familii, afectează viitorul lor. Ca atare, noi trebuie să avem toată certitudinea că ceea ce stabilim, ceea ce discutăm şi ceea ce se concretizează în măsuri şi decizii executive vin tocmai în folosul oamenilor, în sprijinul oamenilor, pentru că de aceea ne aflăm aici”.

Cursa pentru Cotroceni

Ciucă a mai fost întrebat dacă este premierul Marcel Ciolacu un contracandidat la prezidențiale.

„Este o decizie pe care urmează să o ia Marcel Ciolacu. De aceea am spus că așa cum arată lucrurile acum parcă ar putea fi doi candidați din partea PSD, dar eu nu pot să mă pronunț față de decizia pe care o va lua, nu este corect din partea mea”, a răspuns Ciucă. Întrebat ”pe mână căruia ar merge”, acesta a spus că ”pe mâna oricăruia dintre ei” (n.r. dintre cei doi candidați).

Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru - Nicolae Ciucă (S) / Marcel Ciolacu (D)

În continuare a fost întrebat, în direct la B1TV, dacă este sigur de victorie și a precizat: „De aceea intrăm în competiție, intrăm în luptă ca să putem să avem un obiectiv final pe care ni-l îndeplinim. Vedeți, este o chestiune cât se poate de simplă, toată lumea zice: 'Domnule, Ciucă nu este așa agresiv'. Domnule, nu are rost să consumăm muniția acum degeaba, o folosim atunci când va fi nevoie”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News